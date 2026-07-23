Outdoor, dalla costa all'entroterra un milione di euro per nuove ciclovie e percorsi tra Imperia e Monesi

La Provincia di Imperia punta con decisione sul turismo outdoor e investe un milione di euro per migliorare e ampliare la rete di percorsi cicloturistici che collegano la costa all'entroterra. Le risorse saranno destinate a due interventi distinti ma complementari, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico del Ponente ligure e rendere sempre più attrattivi gli itinerari dedicati agli appassionati di escursionismo e biciclette. I progetti, sostenuti da fondi europei, ministeriali e provinciali, interesseranno un'ampia porzione del territorio imperiese e si inseriscono nelle strategie di sviluppo del turismo lento.

Nell'ambito del Programma Alcotra 2021-2027, attraverso il progetto "Rivieralp - Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare", sono già entrate in funzione le nuove stazioni di sosta con ricarica fotovoltaica per biciclette elettriche lungo il percorso che collega Limone Piemonte a Imperia. Il tracciato entra in provincia da Monesi di Triora e raggiunge il mare in località Prino, attraversando i territori di Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Montalto Carpasio, Borgomaro, Prelà, Dolcedo e il capoluogo. Le pensiline sono state installate a Monesi di Triora e a San Bernardo di Conio, nel Comune di Borgomaro.

La Provincia ha inoltre eseguito lavori di sistemazione del fondo stradale e di regimazione delle acque superficiali, rendendo percorribili in bicicletta circa 30 chilometri di strade provinciali sterrate, in particolare lungo la Sp 2 tra San Bernardo e il Colle del Garezzo e la Sp 76 dal Colle del Garezzo a Colle Melosa. Il progetto prevede anche la realizzazione di un video emozionale e di un fotolibro dedicati agli scorci del percorso. Per questo intervento la dotazione complessiva, proveniente da fondi europei, ammonta a 385 mila euro.

Novità anche per l'Anello dell'Alta Valle Argentina, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Provincia. L'itinerario cicloturistico regionale partirà dalla ciclovia tirrenica all'altezza di Dolceacqua, risalirà l'entroterra fino a Colle Langan, nel territorio comunale di Pigna, per poi rientrare verso la costa passando da Molini di Triora, Badalucco e Taggia. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di gara per i lavori, che comprenderanno la posa della segnaletica dedicata e la sistemazione della Sp 65 di Colle Langan. L'investimento previsto è di 600 mila euro, finanziato per metà dalla Provincia e per metà dal Ministero del Turismo, attraverso la Regione Liguria. Il completamento dell'opera è previsto nel 2027.

"Le molteplici attrazioni del nostro territorio hanno un pubblico affezionato che predilige sempre più le attività outdoor: è la nuova frontiera del turismo. Entrambe le iniziative vanno in questa direzione", ha dichiarato il presidente della Provincia Claudio Scajola, sottolineando come l'obiettivo sia quello di rafforzare l'offerta turistica del territorio attraverso percorsi che uniscano mare e montagna, valorizzando le eccellenze paesaggistiche dell'entroterra e favorendo una mobilità sempre più sostenibile.