Tentata violenza a Sanremo, il sindaco Mager e il presidente Il Grande ringraziano i Carabinieri per il rapido arresto

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande hanno espresso il proprio ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Sanremo per la rapidità con cui sono riusciti a individuare e arrestare il presunto autore della tentata violenza perpetrata ai danni di una donna. Un intervento che, secondo i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, conferma ancora una volta l'efficienza dell'Arma e la costante attenzione riservata alla sicurezza del territorio e alla tutela dei cittadini.

In una nota diffusa dal Comune, Mager e Il Grande hanno voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dai militari dell'Arma, evidenziando come la tempestività dell'operazione rappresenti un segnale importante per l'intera comunità. "Desideriamo ringraziare i Carabinieri della Stazione di Sanremo per la rapidità nell'individuare ed arrestare il presunto autore della tentata violenza perpetrata ai danni di una donna", hanno dichiarato.

L'Amministrazione ha quindi rimarcato l'importanza della presenza delle forze dell'ordine sul territorio, evidenziando come l'efficacia delle attività di prevenzione e controllo rappresenti un elemento fondamentale per garantire la sicurezza della collettività. "Un pronto intervento che dimostra ancora una volta l'attenzione dell'Arma verso il territorio e l'efficacia dell'opera di controllo a tutela della collettività", hanno concluso il sindaco Alessandro Mager e il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.