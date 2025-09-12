Sicurezza e infrastrutture, Rixi a Ventimiglia: "Ci sono meno stranieri irregolari, la città è rinata grazie a un sindaco della Lega" (Foto e video)

Sicurezza, migranti, agricoltura, floricultura, infrastrutture e trasporti sono stati alcuni dei temi trattati in serata, al Miramare Beach Club sulla Passeggiata Oberdan, a Ventimiglia in occasione della festa provinciale della Lega - Salvini Premier.

Una serata conviviale ma anche un'occasione di confronto che ha riunito nella città di confine gli esponenti locali, provinciali, regionali e nazionali del partito di Salvini ma anche esponenti cittadini di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Hanno aperto l'evento, dopo i saluti del consigliere regionale Armando Biasi, gli interventi del sindaco Flavio Di Muro, dell'assessore alla Sicurezza della Regione Liguria Paolo Ripamonti e del sostituto procuratore della Repubblica Antonio Rinaudo su sicurezza e migrazione moderati dal consigliere comunale e segretario cittadino della Lega Ventimiglia Simone Bertolucci.

"Una scelta intelligente fare la Festa della Lega in una città che è la porta di ingresso internazionale dell’Italia" - mette in risalto il consigliere regionale Armando Biasi - "Ventimiglia per troppo tempo è stata considerata una città dimenticata, pericolosa ma oggi grazie ad una amministrazione leghista, insieme con il centrodestra, del sindaco Di Muro, si sta dimostrando una città aperta agli investimenti privati. Stanno per arrivare oltre 300 milioni di euro sulle opere pubbliche, quindi, gran merito va dato a questa amministrazione".

"Anche a Roma c’è chi parla del 'modello Ventimiglia'. La Lega deve dimostrare di saper amministrare portando avanti quelli che sono progetti che non devono rimanere nel programma elettorale. La prima cosa che c’è da fare, lo dico da sindaco, è molto semplice: abbandonare la burocrazia e accendere la ruspa" - sottolinea il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Ogni tanto ci vuole perché bisogna essere rigidi con chi non ha la benché minima intenzione di integrarsi, non tanto per rispondere alla pancia del nostro elettorato, che per carità non voterà mai a sinistra e verso politiche buoniste, a difesa e a tutela di quei migranti onesti che vogliono intraprendere percorsi di integrazione. Abbiamo creato un modello nuovo: non un centro di accoglienza hotel a cinque stelle sperperando denaro pubblico ma siamo andati a regolarizzare un centro di accoglienza che c’era prima, chiudendo le porte la sera, dando, quindi, accoglienza ma impedendo che questa gente creasse bivacchi e accampamenti notturni, che poi insieme all’alcol creano problemi di ordine pubblico. Quindi accoglienza sì ma ben organizzata e strutturata. Costruire modalità di accoglienza si può fare, lo stiamo facendo. Arrivo da Roma, da un colloquio con il sottosegretario Molteni che ci darà un contributo per costruire un secondo Pad, per uomini soli. Noi lo facciamo, però poi abbiamo finito tutte le possibilità di dibattito politico. Perché se diamo la possibilità di accogliere i migranti in transito e il prefetto ha dato la possibilità, anche in occasione di questo sgombero, di portare nei Cas i migranti cosiddetti regolari, poi non ci sono più scuse per nessuno e i dibattiti stanno a zero".

"Non mi voglio far fare la morale da ex sindaci di Ventimiglia, di centrodestra e di centrosinistra, che hanno dimostrato di essere altamente incapaci a gestire questo fenomeno" - afferma Di Muro riferendosi ai predecessori Enrico Ioculano e Gaetano Scullino - "Noi ce la mettiamo tutta. Dopo due anni e mezzo di mandato questa, per la sicurezza, è la situazione migliore degli ultimi dieci anni, ovvero da quando la Francia ha deciso di chiudere e formare un tappo".

"Come Regione Liguria abbiamo fatto molto per la sicurezza, grazie a un bando per le telecamere" - sottolinea l'assessore alla Sicurezza della Regione Liguria Paolo Ripamonti - "Devo dire che la provincia di Imperia, insieme a quella di Savona, è stata quella più effervescente per un totale complessivamente di quasi 6 milioni di euro di investimento sulle telecamere di videosorveglianza. Questo è un piccolo gesto nei confronti delle nostre comunità per mantenere alto il livello della sicurezza del territorio".

Sul tema sicurezza è intervenuto anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi: "Ventimiglia è una città che è rinata grazie a un sindaco della Lega. La sicurezza è uno dei temi che abbiamo cercato di portare aventi anche nell'Amministrazione di Ventimiglia. Oggi ci sono meno presenze di stranieri irregolari ma soprattutto c'è una gestione anche di quello che è tutto il sistema dello sviluppo e della valorizzazione di quelle che sono le peculiarità del territorio. Ovviamente ci sono i problemi legati alle infrastrutture che stiamo portando avanti. Il tema di rilanciare anche qua opere di confine consente di evitare questa cesura tra la costa ligure e francese. Teniamo molto attenzionato Ventimiglia perché è uno dei punti di transito più importanti del nostro paese verso la Francia, quindi per noi è un territorio fondamentale".

E' seguita poi un tavolo di confronto su agricoltura e floricultura, temi su cui è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana.