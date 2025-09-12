Zona franca urbana e Parco Roja, Rixi: "Ventimiglia deve diventare un biglietto da visita per il Paese" (Foto e video)

"Per noi Ventimiglia deve diventare un biglietto da visita per il Paese e deve superare quella condizione di 'Cenerentola' della provincia di Imperia. Crediamo che sia una città con grandissime potenzialità" - dice il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi alla festa provinciale della Lega - Salvini Premier ospitata, in serata, a Ventimiglia.

"Sulla Zona franca urbana penso che il comune di Ventimiglia stia andando avanti insieme alla Regione per potenziare e andare avanti con il sistema" - dichiara il viceministro della Lega - "Ad oggi su questo tema il mio ministero non è direttamente competente".

"Quello che noi ad oggi stiamo facendo è cercare di dare a quest'area una riqualificazione delle aree dell'ex Parco Roja chiudendo finalmente quell'annoso problema che abbiamo in una delle aree più appetibili che si trovano sul confine franco-italiano" - afferma Rixi.