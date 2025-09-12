Sicurezza a Sanremo, Rixi: "Come Lega abbiamo chiesto l'aumento degli organici delle forze dell'ordine" (Foto e video)

"I cittadini oggi hanno bisogno di più sicurezza" - dice il viceministro Edoardo Rixi commentando la situazione sicurezza nella città di Sanremo a margine della festa provinciale della Lega - Salvini Premier ospitata, in serata, a Ventimiglia.

"Come Lega lo abbiamo detto subito: c'è un incremento delle spese militari, noi chiediamo che questo incremento sia devoluto all'aumento degli organici delle forze dell'ordine e dell'esercito per scopi di carattere di sicurezza sulle nostre stazioni, sui punti sensibili e sulle aree a maggior rischio nelle nostre città" - mette in risalto Rixi.

"Anche la situazione complessa a livello internazionale, le tensioni che ci sono oggi con il tema legato al conflitto israeliano-palestinese rischiano di creare anche tensioni nei nostri centri urbani" - afferma Rixi - "E' un momento in cui bisogna tenere i nervi saldi, amministrare la macchina pubblica con tranquillità, saggezza, investire molto sulla sicurezza e invitare i sindaci a collaborare con le forze dell'ordine e con lo Stato per fare in modo che i cittadini si possono sentire al sicuro".