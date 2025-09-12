Aumento degli episodi di violenza a Ventimiglia e Sanremo: Traverso (Siap): "Siamo di fronte ad una fase emergenziale"

"Il recente aumento di episodi di violenza a Sanremo e Ventimiglia, con il conseguente allarme lanciato anche dalle istituzioni, dimostra che siamo di fronte a una fase emergenziale. In questo contesto riteniamo giusto e necessario dare subito segnali concreti di ordine pubblico, ma ricordo che si tratta di risposte temporanee: la vera soluzione passa da investimenti strutturali, organici adeguati e potenziamento delle attività investigative e del controllo del territorio".

Sono le parole di Roberto Traverso del Siap che conferma, per il prossimo 22 settembre, l'incontro con il Prefetto di Imperia: "Porteremo al tavolo la voce di una categoria sotto pressione e con gravi carenze di organico, chiedendo interventi mirati e concreti. In un momento così delicato, riteniamo che Prefetto, Questore e organi politici debbano gestire la situazione anche e soprattutto sotto il profilo dell’ordine pubblico, coinvolgendo chi quotidianamente se ne occupa. Il Reparto Mobile va valutato per un ritorno sul territorio, anche solo per un periodo limitato, come misura emergenziale a supporto della gestione dell’ordine pubblico. Il Reparto Prevenzione Crimine continua a garantire un supporto importante, ma lavora in condizioni di acuta carenza di organico. Spesso, infatti, le pattuglie vengono ridotte a due operatori, quando per motivi di sicurezza dovrebbero essere sempre composte da tre unità. Nonostante ciò, il RPC rappresenta un presidio fondamentale che deve essere sostenuto e potenziato. Siamo rimasti sorpresi – e ovviamente non d’accordo – rispetto alle recenti parole del Questore di Imperia, secondo cui gli organici dei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia sarebbero 'adeguati'. Non è così. Gli organici non sono adeguati né a Sanremo, né a Ventimiglia, né alla Polfer. A ciò si aggiunge un’altra grave criticità: il territorio ha recentemente perso anche la Polizia Stradale di Sanremo, un presidio importante che non andava chiuso. È stato un errore grave, che ha ulteriormente indebolito la sicurezza dell’area".

"In questo quadro - va avanti Traverso - è necessario ribadire con forza che la Liguria è sempre stata trascurata a livello dipartimentale sul fronte delle risorse per la sicurezza. Una trascuratezza dovuta anche al fatto che troppo spesso, a livello regionale, non c’è stata una richiesta forte, costante e politica sul tema. E non dimentichiamo un altro aspetto grave: c’è ancora chi, incredibilmente, sostiene che nella zona di Imperia le infiltrazioni mafiose non esistano. Un’affermazione che non corrisponde alla realtà dei fatti, perché la presenza della criminalità organizzata in questo territorio è un dato noto e riconosciuto. In più, non si può continuare a ignorare che siamo di fronte a fenomeni che dimostrano la presenza di gravi problemi di sicurezza urbana nelle nostre città. L’aumento del degrado sociale genera insicurezza, crea disagio e porta alla desertificazione sociale. Realtà come Sanremo, che vivono di turismo, vengono messe in grave difficoltà da episodi di violenza legati al degrado, che alimentano paura tra le persone e riducono l’attrattività del territorio. Questo significa che bisogna intervenire non solo sull’ordine pubblico, ma anche sul tessuto sociale, con una vera e propria “bonifica” da situazioni malavitose. Estirpare la malavita non si fa solo con l’ordine pubblico: serve intelligence, attività investigativa e capacità di colpire dall’interno le reti criminali. Purtroppo, nel nostro territorio questo tipo di intervento non è mai stato considerato una priorità".

"Per questo - termina Traverso - ribadiamo con forza: l’emergenza va affrontata subito con strumenti emergenziali, ma il problema si risolve solo riportando la Liguria al centro delle priorità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con più risorse, più organici, più investigatori e più intelligence".