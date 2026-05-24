Rissa all’alba in corso Garibaldi a Sanremo: coinvolte dieci persone, sequestrato anche un coltello (Foto)

A Sanremo è stata una notte particolarmente agitata quella appena trascorsa. Dopo la lite avvenuta in via Galilei, presumibilmente nata per motivi legati ad un parcheggio, l’episodio più grave si è verificato intorno alle 5 del mattino in corso Garibaldi, dove è scoppiata una violenta rissa che avrebbe coinvolto almeno una decina di persone. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il diverbio sarebbe nato tra un gruppo di italiani ed alcuni extracomunitari per cause ancora in fase di accertamento. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata: sono volati pugni, schiaffi e spinte, mentre diversi residenti della zona, svegliati dalle urla, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Sanremo che hanno riportato la calma e identificato tutti i presenti. Durante i controlli, uno dei partecipanti alla rissa è stato trovato in possesso di un coltello, immediatamente sequestrato dagli agenti. Al momento non risultano feriti gravi, anche se alcuni dei coinvolti avrebbero riportato lievi contusioni. Fondamentale per ricostruire con precisione quanto accaduto sarà ora l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo corso Garibaldi. Gli investigatori stanno cercando di chiarire chi abbia dato origine alla lite e se vi siano eventuali responsabilità penali legate al possesso dell’arma.

L’episodio riaccende inoltre l’attenzione sul tema della sicurezza nelle ore notturne nel centro cittadino, soprattutto nei fine settimana, quando la presenza di giovani e turisti aumenta sensibilmente nelle principali vie della movida sanremese.