Risse e disordini notturni nel weekend a Sanremo: il sindaco Mager e il presidente Il Grande rinnovano la richiesta di rinforzi

A seguito degli ultimi episodi di disordini e risse notturne accaduti nel fine settimana in corso Garibaldi e via Galilei Galilei, il sindaco Alessandro Mager e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande ribadiscono le richieste avanzate nei giorni scorsi al Prefetto.

“Proprio recentemente – dichiarano il sindaco e il presidente - abbiamo presentato specifiche richieste in Prefettura riguardo a problematiche che avevamo intuito potessero acuirsi con l’approssimarsi della stagione estiva e che, purtroppo, si stanno puntualmente verificando. Abbiamo ricordato la necessità di un potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine, in oggi sottodimensionati, in previsione non solo di un’estate caratterizzata da importanti afflussi turistici ma anche degli spostamenti di persone dalle località limitrofe che, durante il fine settimana, raggiungono la nostra città. Sanremo, città più popolosa del ponente ligure e principale meta turistica della riviera, necessita anche del ripristino del presidio del Reparto Prevenzione Crimine, impiegato regolarmente negli anni passati con effetti molto postivi in termini di prevenzione e controllo. Qualora queste istanze, che provengono da parte di tutto il Consiglio comunale, e che sono state anche supportate dal Prefetto, dovessero rimanere inascoltate, saremmo pronti a rivolgerci al Ministero competente”.