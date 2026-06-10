Sanremo: domenica prossima a San Romolo la consegna di tre nuovi DAE al Comune grazie agli 'Amici' della frazione

Domenica prossima, alle ore 14.30, il prato di San Romolo ospiterà un importante momento dedicato alla sicurezza e alla tutela della salute della comunità. L'Associazione "Amici di San Romolo", al termine della fortunata raccolta fondi organizzata nei mesi scorsi, procederà infatti alla consegna ufficiale di tre DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) al Comune di Sanremo. I dispositivi salvavita saranno successivamente installati nelle frazioni di Borello, Bevino e San Romolo, andando così a rafforzare la rete di primo soccorso sul territorio e garantendo una maggiore tempestività di intervento in caso di emergenze cardiache.

La manifestazione sarà caratterizzata dalla cerimonia del passaggio di consegna dei DAE, acquistati grazie alla generosità dei cittadini e all'impegno dell'associazione, che da tempo opera per il bene della comunità locale. Come evidenziato nella locandina dell'evento, alla cerimonia prenderanno parte numerose autorità istituzionali. È prevista, infatti, la presenza del sindaco di Sanremo, degli assessori del Comune di Sanremo, dei rappresentanti del Consiglio comunale, dei rappresentanti di ASL1 e di esponenti dell'amministrazione comunale.

L'iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazionismo, cittadini e istituzioni. "Insieme, per la sicurezza e il bene della nostra comunità": è questo il messaggio scelto dagli organizzatori per accompagnare un gesto dal forte valore civico e sociale. La donazione dei tre defibrillatori costituisce infatti un investimento prezioso sulla prevenzione e sulla capacità di risposta del territorio, contribuendo a rendere le frazioni coinvolte luoghi ancora più sicuri per residenti e visitatori.

L'appuntamento è quindi fissato per domenica alle 14.30 sul prato di San Romolo, per condividere un momento che celebra la solidarietà e l'attenzione verso il prossimo, trasformando la partecipazione della comunità in uno strumento concreto di tutela della vita.