Scomparso da una settimana Marcello Tamborrini: proseguono senza sosta le ricerche, appello della Prefettura ai cittadini

Proseguono senza sosta le ricerche di Marcello Tamborrini, il cittadino residente nel Comune di Pigna scomparso dalla propria abitazione nella mattinata dell'8 giugno. Proprio nella mattinata odierna, presso la Prefettura, si è tenuto un nuovo punto di situazione per fare il bilancio delle attività messe in campo e coordinare le prossime operazioni.

Le unità impegnate nelle ricerche stanno continuando a scandagliare il territorio circostante e le attività risultano tuttora in atto e in costante evoluzione. In particolare, è in corso la bonifica di case abbandonate, pozzi, grotte, anfratti e cunicoli, nella convinzione che nessuna pista possa essere esclusa. La massima attenzione resta concentrata sul ritrovamento dell'uomo, descritto come soggetto affetto dal morbo di Alzheimer, circostanza che rende ancora più urgente ogni possibile contributo utile alle indagini e alle attività di ricerca.

Dal Prefetto arriva quindi un nuovo e accorato invito alla cittadinanza. "L'appello è rivolto a chiunque avesse notizie o elementi utili ad indirizzare le unità di ricerca". Anche il più piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per restringere il campo delle operazioni e favorire il ritrovamento di Marcello Tamborrini.

Chiunque sia in possesso di informazioni o abbia notato elementi riconducibili alla presenza dell'uomo è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.