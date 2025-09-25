Vallecrosia, cento giorni da sindaco: Perri svela gli obiettivi raggiunti e i progetti futuri (Video)

Sicurezza, manutenzioni, sanità, parcheggi, raccolta differenziata, turismo, eventi, marketing territoriale, commercio, spiagge, scuola, decoro, pulizia e centro storico al centro degli interventi messi in atto dall'Amministrazione Perri a Vallecrosia nei primi cento giorni di mandato.

"Sono passati cento giorni da quando siamo stati ufficialmente eletti in consiglio comunale" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Subito abbiamo cercato di mettere in moto tutta la macchina amministrativa per poi iniziare a pianificare e intervenire sulla città partendo dalla piccola manutenzione: abbiamo riparato tratti della fognatura nel centro storico e tubi con perdite d'acqua e sistemato griglie".

"Una delle prime azioni che abbiamo fatto riguarda le sanzioni in merito al T-Red. Abbiamo eliminato immediatamente la sanzione del tocco della linea" - ricorda Perri - "Abbiamo ridotto gli abbonamenti dei parcheggi e portato i contasecondi del giallo dei semafori da 4 a 7 secondi. Realizzeremo, inoltre, nuovi parcheggi nel centro storico e in via Don Bosco".

"Abbiamo fatto un importante intervento sugli asfalti. A breve partiranno i lavori nel centro città" - dice Perri - "Abbiamo realizzato il cortile delle scuole con un asfalto di colore verde particolare. Nelle scuole abbiamo fatto anche interventi di manutenzione per oltre 30mila euro. Riqualificheremo poi le spiagge migliorandole nell'offerta dei servizi, intanto, abbiamo allestito sul lungomare le bandiere dei vari paesi d'Europa. In sette ore, inoltre, in sinergia con il privato, abbiamo messo a posto l'area dell'ex Impero, che era in una situazione di degrado da 35 anni. Abbiamo poi posizionato uno striscione promozionale che ricopre la facciata. Lavoreremo sul verde pubblico, ripristineremo i giardini di via Don Bosco e vogliamo mettere fiori oltre alle piante e alle essenze già presenti".

"Sulla sicurezza abbiamo investito molto. Abbiamo partecipato a un bando sulla videosorveglianza che prevede trenta telecamere nuove. Prefetto e questura hanno approvato il nostro progetto, ora aspettiamo solo i finanziamenti" - sottolinea Perri - "Metteremo la videosorveglianza sulle isole ecologiche. Dal 1° ottobre partirà la nuova raccolta differenziata. Cercheremo di migliorare la distribuzione delle isole ecologiche e creare delle ecoisole di prossimità recintate, con cancello e videosorvegliate. Abbiamo ripristinato i lavaggi di strada e marciapiedi".

"Abbiamo istituito per la stagione estiva l'ambulatorio medico turistico mobile" - afferma Perri - "Nel centro storico realizzeremo un ambulatorio medico in pianta stabile. Abbiamo, inoltre, presentato la richiesta di finanziamenti per la messa in sicurezza del Verbone a monte e a valle".

"Abbiamo dato un cambio alle manifestazioni estive, introducendo alcuni eventi pensati e voluti da noi, come le fontane danzanti" - dichiara Perri - "Vogliamo creare una città a portata di turista. Ho fatto un'ordinanza per la musica sul lungomare in estate fino alle due di notte e addirittura fino alle tre del mattino nella settimana di Ferragosto. I gestori dei locali hanno potuto creare turismo e attrarre giovani. Stiamo organizzando una due giorni che unisce Halloween alla festa della zucca per far conoscere il centro storico".

"Sui giovani siamo molto attenti. Vogliamo creare situazioni e momenti di svago e aggregazione. A Vallecrosia Alta siamo pronti ad acquisire un terreno per fare un'area ludico-sportiva" - mette in risalto Perri - "Stiamo cercando di mettere in condizioni le associazioni cittadine, sportive e non, di poter trovare gli spazi comunali in cui poter svolgere la loro attività".

"Sono molto contento. Abbiamo fatto molto lavoro finora ma c'è ancora molto da fare. Abbiamo una grinta e una determinazione per poter trasformare l'identità e l'immagine della nostra città anche con la promozione e il marketing territoriale" - conclude Perri - "Ringrazio gli assessori, i consiglieri, gli uffici comunali, nelle varie aree di competenza, e tutti coloro che collaborano giornalmente con noi per migliorare la città".