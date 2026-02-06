Berrino (FdI): “Il decreto sicurezza riafferma il ruolo dello Stato e la tutela dei cittadini”

"Dopo anni di ambiguità e di arretramento dello Stato, questo provvedimento riafferma con chiarezza un principio fondamentale, la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità non sono negoziabili. Il decreto interviene in modo concreto per rafforzare l'autorità dello Stato, tutelare chi rispetta le regole e contrastare con maggiore efficacia le condotte che minano l'ordine pubblico e la convivenza civile. E' una risposta seria e responsabile a una domanda di sicurezza che arriva con forza dai territori e che per troppo tempo e' stata ignorata o minimizzata. Abbiamo sempre sostenuto che non può esserci libertà senza sicurezza, né giustizia senza certezza delle regole. Questo provvedimento va esattamente in questa direzione, riaffermare il ruolo dello Stato, sostenere le forze dell'ordine e garantire ai cittadini il diritto di vivere in un contesto di legalità e rispetto. In qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia, considero il decreto sicurezza un passaggio importante di una più ampia strategia di rafforzamento del sistema della giustizia e della tutela dei cittadini, che il nostro partito sostiene con convinzione e responsabilità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama