Sanremo, il bar di Casa Serena verso la rinascita: primavera chiave per l’affidamento

La primavera potrebbe essere il momento decisivo per definire il futuro del bar di Casa Serena: il tavolo della disabilità organizzato dal Comune di Sanremo ha infatti ricevuto una promia opzione di affidamento della struttura, permettendo di proseguire in quella direzione che il vicesindaco Fulvio Fellegara aveva annunciato a fine dicembre.

Secondo quanto riporta il vicesindaco, la fase decisiva in tal senso potrebbe essere quella di aprile-maggio, nella quale il progetto potrebbe defintivamente andare in porto, ridando finalmente vita al bar della struttura per anziani.

Un'idea che permetterebbe di prendere i cosiddetti due piccioni con una fava: ad aprile 2025 infatti era stata avviata la procedura di affidamento per la concessione dei locali destinati al servizio di somministrazione alimenti e bevande. La riattivazione del bar era stata motivata dall’aumento del numero degli ospiti della struttura – saliti oltre quota 100 – e dalla richiesta esplicita emersa nel corso del comitato ospiti e familiari del 18 settembre 2024.