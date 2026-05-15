Il candidato sindaco Davide Sattanino: "Bordighera torni ad essere città giardino"

Piano del Verde, Beodo, Pineta, Palmeto Storico e sentieri: la proposta di Obiettivo Bordighera, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino per tutelare e valorizzare l’identità del patrimonio verde cittadino.

"Bordighera è considerata città delle palme. Non solo un’espressione turistica ma parte integrante dell’identità e storia del luogo" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Claude Monet, Edmondo De Amicis e generazioni di visitatori da tutta Europa per decenni ne hanno dipinto, scritto e decantato le varie peculiarità. Eppure oggi il verde pubblico è in sofferenza. Il Palmeto Storico non rappresenta più le caratteristiche di un tempo, l’antico sentiero dell’acquedotto del Beodo manca di illuminazione e manutenzione, la Pineta non è stata valorizzata. Il fascino del patrimonio verde se non viene alimentato si perde".

Obiettivo Bordighera propone cinque progetti da attuare in tempi rapidi. Prima di tutto il Piano del verde. "E’ fondamentale adottare un Piano del verde propedeutico alle decisioni urbanistiche, che tuteli le aree esistenti, aumenti la copertura arborea e sul quale basarsi per concretizzare il nuovo Piano Urbanistico Comunale" – dice Obiettivo Bordighera - "Il patrimonio verde non va preso in considerazione dopo gli interventi edilizi ma previsto e tutelato a priori. Bandire un concorso di idee per valorizzare la nostra Pineta come patrimonio identitario è la soluzione che intendiamo attuare. Così come vogliamo avviare le procedure per far riconoscere monumentali tredici alberi segnalati dalle associazioni ambientaliste, rendendoli poi meta di un itinerario turistico".

Nei progetti di Obiettivo Bordighera anche il risanamento del Palmeto Storico e dei Giardini Winter. "Nel Palmeto Storico vanno ripiantumate tutte le palme phoenix dactylifera che si sono perdute per vari motivi nel corso degli anni" – dice la squadra di Sattanino - "Rappresentano l’icona del paesaggio africano di Bordighera che attrasse il turismo anglosassone a fine Ottocento. Così come necessario potenziare i Giardini Winter dell’Arziglia per restituire al luogo la sua identità storica. Indispensabile anche risanare il percorso pedonale più amato dai bordigotti: il Beodo. Occorre ripristinare in origine la pavimentazione iniziale, modificare l’illuminazione utilizzando lampade a pannelli solari, mettere in sicurezza il tratto che da un piccolo bosco prosegue verso il Sasso. Il Beodo è uno dei luoghi caratteristici primari della città, collega l’Arziglia con i Giardini Winter, la frazione di Sasso e la collina di Montenero".

"E’ necessario anche ripristinare la rete di sentieri che collegano via Romana con via dei Colli e quelli posizionati tra Arziglia e Montenero, rendendoli accessibili e sicuri tutto l’anno" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino – "Vorremmo che Bordighera potesse riavere una squadra stabile di giardinieri, anche in possesso della qualifica di Giardinieri d’Arte, per garantire giardini pubblici d’eccellenza e attrattivi".

"Le aree verdi di Bordighera non devono solo considerarsi bellezza: rappresentano l’economia cittadina, la nostra qualità della vita, è ciò che ci distingue" – sottolinea Seila Covezzi, candidata consigliera comunale, referente per cultura e ambiente - "Effettuarne la corretta manutenzione, migliorarle, è un atto di rispetto verso chi ci ha preceduto e soprattutto verso chi verrà".

"Un turismo destagionalizzato basato sul risanamento del verde e sull’utilizzo dei sentieri è reso possibile solo se tale patrimonio esiste, è curato ed è raggiungibile" – conclude Obiettivo Bordighera - "Vogliamo che la città delle palme torni ad essere di nuovo considerata tale".