Elezioni a Bordighera, confronto pubblico tra i cinque candidati sindaco organizzato da Confcommercio

Sarà il Teatro Golzi del Palazzo del Parco di Bordighera a ospitare, martedì 19 maggio a partire dalle ore 19, il confronto pubblico organizzato da Confcommercio Bordighera tra i cinque candidati sindaco in corsa alle prossime Elezioni Amministrative.

L’incontro rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della campagna elettorale e offrirà a cittadini, imprese e operatori del territorio l’opportunità di conoscere da vicino programmi, proposte e visioni dei candidati chiamati a contendersi la guida della città per i prossimi cinque anni.

Sul palco saliranno Marzia Baldassare, candidata sindaco della lista “Bordighera Domani”; Davide Sattanino per “Obiettivo Bordighera”; Massimiliano Chicco Iacobucci con la lista “Per Bordighera Iacobucci sindaco”; Carlo La Vigna per “Bordighera Viva” e Axel Vignotto per “Avanti Bordighera”.

Il confronto si annuncia come l’ultima grande occasione di dibattito pubblico prima del silenzio elettorale, un momento importante per approfondire temi legati allo sviluppo della città, al commercio, al turismo, ai servizi e al futuro del territorio.

Confcommercio Bordighera ha voluto promuovere l’iniziativa con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto tra i candidati e la comunità locale, offrendo uno spazio di confronto aperto e partecipato.