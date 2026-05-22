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Politica | 22 maggio 2026, 07:05

"La città merita di più": l'appello al voto del candidato sindaco di Bordighera Domani Marzia Baldassarre (Video)

"La fiducia che molti cittadini hanno scelto di affidarmi è per me motivo di orgoglio e rappresenta la forza che continuerà a guidarmi"

&quot;La città merita di più&quot;: l'appello al voto del candidato sindaco di Bordighera Domani Marzia Baldassarre (Video)

"Giunta al termine di questa campagna elettorale, posso ritenermi grata per tutto il supporto e l’affetto ricevuto sia dalla mia squadra che dai cittadini di Bordighera, molti dei quali hanno apprezzato la nostra filosofia di ascolto e di proposte concrete. Per tali ragioni, come donna, come professionista e come candidata sindaco della città che amo, ho capito che esiste una parola più forte di tutte le altre: rispetto". Con queste parole Marzia Baldassarre, candidata sindaco della lista civica Bordighera Domani, affida ai cittadini il proprio messaggio conclusivo in vista del voto del 24 e 25 maggio.

"Ho scelto di candidarmi con grande senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini, verso le famiglie, verso i giovani, verso chi ogni giorno vive e affronta difficoltà concrete in questa città ma soprattutto con rispetto e amore per Bordighera” - dichiara Baldassarre - "Un appello che arriva al termine di una campagna elettorale intensa, caratterizzata da incontri quotidiani con cittadini, commercianti, famiglie, associazioni e realtà del territorio. Per settimane ho ascoltato persone, raccolto idee, preoccupazioni, speranze. Ed è proprio questo che mi porterò dentro più di tutto: la voce della gente. La fiducia che molti cittadini hanno scelto di affidarmi è per me motivo di orgoglio e rappresenta la forza che continuerà a guidarmi".

Nel suo messaggio, Baldassarre ribadisce anche che “Bordighera è una città che ho scelto vent’anni fa e che vivo ogni giorno. Ne conosco le straordinarie bellezze, ma anche le difficoltà concrete che i cittadini affrontano quotidianamente. Da qui la convinzione che la città 'meriti di più': merita attenzione, presenza, persone capaci di decidere, lavorare e assumersi responsabilità concrete. Merita rispetto”.

Infine, il ringraziamento rivolto alla squadra di Bordighera Domani e ai cittadini che hanno sostenuto il progetto civico durante queste settimane di campagna elettorale. “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto sentire ogni giorno il proprio sostegno e la propria vicinanza, così come il gruppo che insieme a me ha scelto di mettersi in gioco non per l’ambizione di uno, ma per il bene di tutti" - dice Baldassarre - "Adesso mi affido alla decisione dei cittadini. Posso promettere una cosa: se avrò l’onore di diventare sindaco di Bordighera, non smetterò mai di credere in questa città così come tanti cittadini hanno creduto in me. Votiamo tutti, uniti 'Bordighera Domani' per dare più forza alla città. Avanti, con voi”.

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I.P.E.

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