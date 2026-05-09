La sicurezza come bene comune: Bordighera Domani investe su videosorveglianza, decoro e illuminazione pubblica

Bordighera Domani, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre investe su videosorveglianza, decoro, illuminazione pubblica e presenza costante sul territorio.

Punta ad un sistema di sicurezza migliore Bordighera Domani, la lista civica pronta ad amministrare la Città delle Palme per i prossimi cinque anni. Per Marzia Baldassarre "una città vivibile è una città sicura non deve essere solo una percezione ma qualcosa che si deve vedere ogni giorno. La sicurezza si misura nella possibilità di muoversi liberamente, vivere gli spazi pubblici, frequentare il centro e i quartieri senza difficoltà, in qualsiasi momento della giornata".

Ecco allora che “Bordighera Domani” vuole investire le proprie risorse nel potenziamento delle misure di sicurezza che non riguarda solo il controllo del territorio come precisa il candidato sindaco Marzia Baldassarre: "Riguarda anche la qualità degli spazi urbani e appunto una riqualificazione del decoro e dell’illuminazione pubblica. Ovviamente è indispensabile una maggiore presenza della polizia locale nelle aree più sensibili e frequentate, così come nei quartieri. Il rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione con una presenza di agenti deve essere costante e non solo in situazioni emergenziali".

Attenzione specifica verrà rivolta anche alle frazioni e alle aree periferiche, tradizionalmente meno presidiate con una rete di videosorveglianza e controllo potenziata. "Sarà nostro impegno – sottolinea Marzia Baldassarre – l’attivazione e la manutenzione radicale delle telecamere esistenti con una verifica costante e capillare del funzionamento del sistema. Il loro utilizzo deve essere il più efficace possibile per prevenire comportamenti scorretti. Prevediamo anche azioni di contrasto al degrado urbano con interventi mirati contro situazioni di degrado e incuria".

Saranno studiate anche azioni coordinate tra sicurezza e decoro urbano, un potenziamento della sicurezza negli spazi pubblici e alle zone più frequentate nelle ore serali, come il lungomare. "Il nostro obiettivo – conclude Marzia Baldassarre - è migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione con un’integrazione tra illuminazione, presenza e gestione degli spazi".