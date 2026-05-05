Meno ostacoli, più opportunità e semplificazione burocratica: Bordighera Domani vuole rilanciare il commercio

Meno ostacoli, più opportunità, semplificazione burocratica: così “Bordighera Domani”, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre, vuole rilanciare il commercio.

"Esperienze turistiche progettate per generare flussi verso il commercio, percorsi enogastronomici che valorizzano le eccellenze del territorio, integrazione tra ospitalità, attività commerciali ed eventi perché una serranda alzata cambia una strada": parte da “Bordighera Domani” una spinta al rilancio del commercio nella Città delle Palme.

Per il candidato sindaco Marzia Baldassarre "una città che funziona si riconosce da tre cose concrete: ristoranti pieni, alberghi che lavorano, negozi aperti e in crescita. Quando questo accade, la città è viva. Quando non accade, significa che qualcosa nel sistema non funziona". Ed ecco allora che il gruppo di “Bordighera Domani”, costituito da ex amministratori che conoscono bene la realtà cittadina partono da un’analisi del tessuto commerciale per poi definire i punti necessari per migliorarlo e soprattutto per imprimere un cambio di rotta.

"Oggi il numero crescente di negozi chiusi è un segnale chiaro. Non è un fatto neutro: è un indicatore di difficoltà. Senza imprese non c'è lavoro. Senza lavoro non c'è crescita. Per questo l'obiettivo è semplice e concreto: fare di Bordighera una città amica di chi fa impresa. Una città economicamente viva, con attività che crescono e opportunità concrete per chi vuole investire a Bordighera. Una città che sostiene chi lavora e chi investe è una città che cresce", dice Marzia Baldassarre che indica la strada da percorrere: "Meno ostacoli, più opportunità, semplificazione burocratica per chi apre o investe, con tempi certi nelle risposte del Comune, dialogo diretto e continuativo con imprenditori, commercianti e artigiani, procedure più semplici e chiare per favorire nuove attività. Chi vuole fare deve essere aiutato, non rallentato".

“Bordighera Domani” nella sua missione amministrativa si occuperà anche "di riattivare i locali sfitti, offrire incentivi per nuove aperture commerciali così come strumenti per facilitare accordi tra proprietari e imprenditori interessati. Importanti sono anche i progetti di animazione commerciale per riportare vitalità nelle vie più colpite. Per favorire ulteriormente lo sviluppo del commercio cittadino per il gruppo civico è necessaria anche una migliore integrazione tra ospitalità, attività commerciali ed eventi. Da qui l’idea di varare un calendario coordinato tra eventi, strutture ricettive e commercio, comunicato con anticipo".