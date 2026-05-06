Sanremo cambia rotta sul demanio marittimo: stop all’accorpamento delle spiagge centrali

Cambio di programma sul Piano urbanistico demaniale di Sanremo riguardo agli interventi sul demanio marittimo: nel corso dell'ultima riunione, è stato infatti deciso di fare un passo indietro per quanto riguarda la riorganizzazione del Lido imperatrice, che avrebbe visto una riorganizzazione in una spiaggia ibera attrezzata unica. Una decisione che aveva visto nelle settimane scorse opposizione da parte di alcune associazioni di categoria oltre che da parte dell'opposizione cittadina e che ha avuto ora un'inversione di rotta decisa, con la conseguente revisione del Pud.

Il nuovo documento, preparato dall'assessore al demanio Lucia Artusi, a quanto si apprende è già stato presentato alla maggioranza con conseguente approvazione: la decisione quindi è stata quella di tornare al modello precedente, conservando la concessione del lotto b13 (l’area delle spiagge sabbiose urbane tra Porto Vecchio e la zona di Corso Imperatrice / Morgana). La decisione dell'amministrazione è stata quella di mantenere lo stato attuale della conformazione costiera dell'Imperatrice.

Scongiurato quindi l'accorpamento tanto discusso negli ultimi mesi, in ultima istanza nel corso del question time dell'ultimo consiglio comunale con un'interpellanza presentata da Fratelli d'Italia.

La presentazione del nuovo Pud che dovrebbe arrivare presumibilmente durante la prossima assise del 18 maggio (in cui sarà anche discussa la variazione sul piano facciate), con il passaggio che prevedeva la variazione del litorale che verrà rimosso, mantenendo quella zona invariata rispetto a oggi.