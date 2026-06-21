Ospedale Saint Charles di Bordighera, Ioculano chiede chiarezza dopo la diffida della Regione a GVM

«La notizia della diffida della Regione nei confronti di GVM per la prosecuzione dei servizi al Saint Charles di Bordighera suscita preoccupazione e conferma quanto sia necessario fare piena chiarezza sul futuro della struttura e sulla qualità dell’assistenza erogata ai cittadini». Lo dichiara Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute di Regione Liguria.

«Da tempo chiediamo risposte puntuali sulla situazione del Saint Charles. Oggi assistiamo a un rimpallo di responsabilità tra Regione e gestore privato, ma ciò che manca è una comunicazione trasparente nei confronti del territorio, dei lavoratori e soprattutto dei pazienti. Destano particolare preoccupazione anche gli esiti dei controlli effettuati sulla turnistica del personale, sui quali a oggi non si conoscono ancora risultati e valutazioni definitive».

«Mi preoccupa che il dibattito sembri concentrarsi esclusivamente sull'equilibrio economico della struttura. Vorrei sapere se con la stessa attenzione si sta verificando la qualità dell'assistenza nei reparti meno redditizi, a partire dalla medicina. Sono proprio questi servizi, che spesso non producono guadagni ma rispondono ai bisogni delle persone più fragili, a rappresentare il vero indicatore della missione pubblica che il Saint Charles è chiamato a svolgere.»

«Condivido quindi la richiesta di chiarezza avanzata dal vicesindaco di Bordighera. I cittadini hanno il diritto di sapere quali siano le prospettive della struttura, quali garanzie esistano per il mantenimento dei servizi e quali siano gli esiti delle verifiche effettuate».

«Per questo porterò nuovamente la questione in Consiglio regionale, chiedendo alla Giunta di riferire in modo dettagliato sullo stato dei rapporti con il gestore, sui controlli svolti e sulle prospettive future del Saint Charles. La salute dei cittadini non può essere lasciata nell’incertezza».