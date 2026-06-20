Taggia, torna il Consiglio comunale: fogne, 118, Tari e spiagge Amaie al centro della seduta

Dopo il confronto delle scorse settimane sul tema delle aree pedonali urbane e delle concessioni demaniali, il Consiglio comunale di Taggia tornerà a riunirsi giovedì 25 giugno alle 19.30. Una seduta che si preannuncia particolarmente intensa, con diversi temi destinati ad alimentare il dibattito politico e amministrativo, dalle conseguenze della rottura del collettore fognario fino alla gestione delle spiagge affidate ad Amaie Energia.

La seduta si aprirà con la presa d'atto dei verbali della precedente riunione e con le comunicazioni istituzionali, per poi entrare subito nel vivo con una serie di interrogazioni presentate dal gruppo consiliare Progetto Comune.

Il primo tema riguarda il servizio regionale del 118, argomento sul quale la minoranza chiederà chiarimenti all'amministrazione comunale. Seguirà un'altra interrogazione dedicata alla rottura del collettore fognario a valle del ponte sull'Aurelia, vicenda che nelle ultime settimane ha avuto pesanti ripercussioni sul litorale tabiese, culminate con il divieto di balneazione disposto dal sindaco Mario Conio dopo gli esiti dei campionamenti effettuati dal Comune.

Sempre il gruppo Progetto Comune porterà in aula una mozione dedicata all'adozione di misure urgenti a tutela della popolazione durante le ondate di calore, tema di particolare attualità con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento delle temperature.

Tra i provvedimenti amministrativi figura poi l'approvazione dell'acconto Tari 2026 e della relativa scadenza riservata ai percettori del bonus sociale rifiuti, in applicazione della delibera Arera n. 355/2025.

L'ultimo punto all'ordine del giorno sarà probabilmente anche quello destinato a catalizzare il maggior interesse politico. Il Consiglio sarà infatti chiamato a discutere la proposta di annullamento o revoca in autotutela della deliberazione con cui, lo scorso aprile, erano state intestate e affidate ad Amaie Energia e Servizi le tre concessioni demaniali marittime comunali. La proposta richiama inoltre il tema del precedente mancato incasso dei canoni concessori e contiene anche una richiesta di sospensione cautelare del provvedimento. Si tratta dell'istanza presentata dal consigliere Gabriele Cascino, che nelle ultime settimane ha più volte criticato la gestione dell'operazione, sostenendo che il Comune avrebbe potuto ottenere maggiori risorse affidando direttamente le concessioni attraverso una gara pubblica.

La seduta rappresenterà quindi un nuovo banco di prova per maggioranza e opposizione su alcuni dei dossier più delicati degli ultimi mesi, tra emergenza ambientale, servizi pubblici, fiscalità locale e gestione del patrimonio demaniale.