Centro estivo a Bordighera, sentenza del Tar Liguria annulla l'affidamento della gestione: l'Amministrazione approva delibera d'urgenza

La Giunta comunale ha preso formalmente atto della sentenza del Tar Liguria del 15 giugno scorso che ha annullato la determinazione dirigenziale relativa all'affidamento della gestione quinquennale del centro estivo comunale per il periodo 2026-2030. La vicenda nasce dal bando pubblicato il 20 febbraio, attraverso il quale il Comune aveva avviato una selezione per individuare un'associazione sportiva iscritta al Coni a cui affidare la gestione del centro estivo sportivo destinato ai minori tra i 3 e i 14 anni nei mesi di luglio e agosto.

A seguito della valutazione di tre proposte progettuali, era stata individuata l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportevita, con sede a Luisago, in provincia di Como. Contro quella decisione, l'associazione classificatasi al terzo posto ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, che lo ha accolto, annullando di fatto il provvedimento comunale.

Con la delibera approvata d'urgenza, l'amministrazione comunale prende atto della sentenza e rinvia a successivi provvedimenti le eventuali direttive necessarie per superare i disagi che potrebbero ricadere sulle famiglie dei bambini iscritti al centro estivo. Nel testo approvato dalla Giunta viene, inoltre, specificato che il Comune si riserva ogni diritto e ogni iniziativa futura, anche in relazione alle eventuali azioni delle associazioni coinvolte, Sportevita e Rari Nantes Bordighera.

La consigliera comunale Sandra Silvestri sottolinea la volontà dell'amministrazione di affrontare la situazione con senso di responsabilità: "La sentenza del Tar impone una presa d'atto formale da parte del Comune ma la nostra priorità resta quella di garantire il servizio alle famiglie e limitare al massimo i disagi per i bambini iscritti al centro estivo. Stiamo lavorando affinché si possa individuare nel più breve tempo possibile una soluzione che assicuri continuità e serenità a tutti i soggetti coinvolti".

Sulla vicenda interviene anche l’assessore Margherita Mariella: "È importante che venga fatta piena chiarezza sull'intera procedura amministrativa. Al di là degli aspetti giuridici, che seguiranno il loro percorso, occorre tutelare l'interesse pubblico e offrire risposte rapide alle famiglie, che sono la nostra priorità e che, a pochi giorni dall'avvio delle attività estive, hanno bisogno di certezze. Per questo faremo il possibile per garantire il servizio e limitare il disagio".

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, proprio in considerazione dell'urgenza legata all'imminente apertura del centro estivo. L'obiettivo dell'amministrazione, adesso, è quello di individuare rapidamente una soluzione operativa che consenta di garantire la regolare organizzazione delle attività estive e di evitare ripercussioni sui bambini e sulle loro famiglie.