Ospedaletti Insieme festeggia il compleanno della capogruppo Valentina Lugarà

"Tutto il gruppo Ospedaletti Insieme desidera rivolgere i più sinceri auguri di buon compleanno alla nostra Capogruppo, avv. Valentina Lugarà.

Le auguriamo una giornata speciale, colma di serenità e soddisfazioni. Grazie per il tuo impegno quotidiano, la dedizione e la passione con cui guidi il gruppo, rappresentando un punto di riferimento saldo e competente.

Con affetto e riconoscenza, ti porgiamo i nostri migliori auguri, con l’auspicio che questo nuovo anno di vita porti salute, felicità e nuovi successi.

Buon compleanno da tutto il Gruppo Ospedaletti Insieme".