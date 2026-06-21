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Politica | 21 giugno 2026, 10:21

Ospedaletti Insieme festeggia il compleanno della capogruppo Valentina Lugarà

Il gruppo rivolge all’avvocata un messaggio di stima e gratitudine per l’impegno e la guida costante

Valentina Lugarà

Valentina Lugarà

"Tutto il gruppo Ospedaletti Insieme desidera rivolgere i più sinceri auguri di buon compleanno alla nostra Capogruppo, avv. Valentina Lugarà.

Le auguriamo una giornata speciale, colma di serenità e soddisfazioni. Grazie per il tuo impegno quotidiano, la dedizione e la passione con cui guidi il gruppo, rappresentando un punto di riferimento saldo e competente.

Con affetto e riconoscenza, ti porgiamo i nostri migliori auguri, con l’auspicio che questo nuovo anno di vita porti salute, felicità e nuovi successi.

Buon compleanno da tutto il Gruppo Ospedaletti Insieme".

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