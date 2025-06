Sanremo abbraccia la 'Festa della Musica': le sette note declinate in tanti generi per l'intrattenimento di residenti e turisti (Foto e Video)

In attesa dei grandi nomi che sfileranno quest'estate in Pian di Nave, Sanremo si veste di musica all'interno della giornata dedicata alle sette note e, da questo pomeriggio sta inondando la città con mini concerti e intrattenimenti in tutte le piazze. Un momento divertente che sta attraendo tanti residenti e turisti che stanno affollando il centro della città dopo una bella giornata di sole e di mare. La serata è stata inaugurata, in via Mameli, dal coro 'I Cantaùu', che ha proposto i 'Canti della tradizione Brigasca' seguito, al teatro del Casinò, dal concerto di Enrico Intra e della Sinfonica matuziana. Qualche piccolo problema tecnico ha fatto slittare le esibizioni in un paio di location ma, dalle 19, tutte le piazze erano avvolte da tanta musica dio vario genere. Sotto gli altri appuntamenti.

TEATRO OPERA CASINO’

Ore 18.00 Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (ingresso a pagamento).

CONCERTO PER LA FESTA DELLA MUSICA

Apertura del concerto con il Trio di Enrico Intra “Ossimoro”

Jazz, pianoforte, archi

Ore 21.00 Concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori

CONCERTO PER LA FESTA DELLA MUSICA

La musica nel cinema, omaggio a Ennio Morricone

VIE E CENTRO CITTADINO

Ore 18.00 Parata Musicale – Banca Folkloristica Int.le “Canta e Sciuscia”

VIA DE BENEDETTI

Ore 18.30 Intrattenimento musicale con il Duo Beat Less

PIAZZA COLOMBO

Ore 18.30 e 21.00 The Brilliant Tina Linetti’s con lo spettacolo “Souvenir d’Italie”

VIA ESCOFFIER

Ore 18.30 e 21.00 Musica dal vivo con la Rock Band “Funky Monks”

VIA MATTEOTTI (ZONA CINEMA CENTRALE)

Ore 18.30 e 21.00 Rock italiano con il gruppo “D-Sparsi”

VIA MATTEOTTI (2° TRATTO)

Ore 18.30 Musica italiana con Paolo Rossi (assolo e duo)

Ore 21.00 “Kanta con noi” Intrattenimento Musicale con Alex Penna

GIARDINI CORSO MOMBELLO (TRATTO INFERIORE)

Ore 18.30 e 21.00 I “Nuovi Solidi” con il Tributo a Lucio Battisti

PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI

Ore 19.00 Intrattenimento con il Duo Musicale “Love Project”

PIAZZA CESARE BATTISTI – SEDE CLUB TENCO

Ore 19.00 Rassegna musicale “Parole d’autore”

VIE E CENTRO CITTADINO

Ore 20.00 Intrattenimento Musicale Itinerante con Gerlando Tortorici “Jerry” Grand Hotel & Des Anglais

Grand Hotel & Des Anglais - ore 20

SERATA DI GALA U.N.U.C.I. “CHARITY”* per la memoria e la solidarietà

Parte del ricavato sarà devoluto all’intervento conservativo del Monumento del Sacrario nel Cimitero Monumentale di Sanremo

(prenotazione obbligatoria al numero 351/38 39 228)

PORTO VECCHIO – CORSO N. SAURO

Ore 20.00 Musica dal vivo con il pianista Massimo D’Alessio

FORTE DI SANTA TECLA – Terrazze dei Bastioni

Ore 21.00 Concerto “Festa della Musica per Lelio Luttazzi” con Freddy Colt and his swings kids (ingresso a pagamento)