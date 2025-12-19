Rangers d’Italia: una serata tra bilanci e auguri con le massime autorità

Una serata dedicata alla convivialità, ma soprattutto al riconoscimento dell'impegno civile e della tutela del territorio. Giovedì 11 dicembre 2025, la cornice del ristorante The Mall Sanremo ha ospitato la consueta cena di auguri e di bilanci di fine anno dell’Associazione Nazionale Rangers d’Italia - Nucleo di Imperia.

Un anno di volontariato al servizio della provincia

Il presidente dei Rangers d’Italia, Lorenzo Prette, ha aperto l'incontro con un giro di saluti e ringraziamenti, cogliendo l'occasione per tracciare un consuntivo delle numerose attività svolte dai volontari nel corso del 2025. Dalla prevenzione ambientale agli interventi di supporto alla protezione civile, il presidente ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto dall'associazione nel monitoraggio e nella salvaguardia della provincia di Imperia.

Attestati di merito ai volontari

Uno dei momenti più significativi della serata è stato la consegna degli attestati di merito. I Rangers volontari Corrado Saleri e Luca Oggero sono stati premiati ufficialmente per l’eccezionale impegno dimostrato a favore dell’associazione durante l'ultimo anno, ricevendo l'applauso dei colleghi e delle autorità presenti.

La partecipazione delle autorità

Il valore sociale dei Rangers d'Italia è stato confermato dalla folta rappresentanza delle istituzioni locali, civili e militari. Tra i presenti, il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, e la Dott.ssa A. De Paola, V. Capo di Gabinetto del Prefetto di Imperia.

Nutrita anche la presenza delle forze dell'ordine e dei corpi di soccorso, tra cui il Dott. S. Crupi (Polizia di Stato), il Cap. Manenti e il Luogotenente Zanardo (Carabinieri Sanremo), i rappresentanti dei Carabinieri Forestali (Bencivenni, Russo e Iannello), il Comandante della Polizia Locale Asconio con il vice Zoccai, e i vertici dei Vigili del Fuoco, con l’Ing. Giribaldi e il capo distaccamento Brezzo. Non sono mancati i rappresentanti delle realtà operative del territorio, come l'Ing. Fossati (Concessioni del Tirreno) e gli ingegneri Perotto e Punzo (Amaie Energia e Servizi).

L'evento si è concluso con lo scambio degli auguri, ribadendo la solida sinergia tra i Rangers d'Italia e gli enti impegnati quotidianamente nella sicurezza e nella gestione dei servizi per la comunità matuziana e provinciale.



