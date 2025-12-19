Bordighera: bambini protagonisti al Mercato Campagna Amica tra educazione, territorio e solidarietà

Sabato 20 dicembre il Mercato Campagna Amica di Bordighera ospiterà una mattinata speciale dedicata ai più piccoli, alle scuole e alla comunità locale, con iniziative che uniscono educazione, partecipazione e solidarietà.

A partire dalle ore 10.30 verranno premiati i bambini che hanno partecipato al concorso “La zucca più bella”, che ha coinvolto le scuole dell’infanzia di Ventimiglia e Bordighera e le scuole primarie e dell’infanzia di Camporosso Capo. Durante la premiazione saranno consegnati i diplomi ai piccoli partecipanti alla presenza delle insegnanti.

Nel corso della mattinata prenderà vita anche il progetto “Cosa vuoi che Babbo Natale regali alla tua città?”; i bambini scriveranno le loro letterine esprimendo desideri e proposte per rendere il territorio un posto migliore. Le letterine saranno raccolte in un apiario simbolicamente trasformato in cassetta postale di Natale e successivamente consegnate da Coldiretti Imperia alle amministrazioni comunali di Ventimiglia e Bordighera.

“Coinvolgere i bambini significa investire nel futuro del nostro territorio”, commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Imperia, e Domenico Pautasso, Direttore. “Attraverso iniziative come questa vogliamo trasmettere valori legati all’agricoltura, al rispetto dell’ambiente e al senso di comunità, rendendo i mercati luoghi vivi e partecipati”.

La mattinata proseguirà dalle ore 11:30 con un aperitivo solidale organizzato dal Bar Caffetteria Everyday del mercato coperto. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione “Mi Nutro di Vita – Fiocchetto Lilla”, impegnata nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare.

“I mercati di Campagna Amica sono spazi di relazione, oltre che di vendita. Unire iniziative educative, sociali e solidali rafforza il legame tra cittadini, produttori e territorio.”

Nel corso della giornata, grazie al lavoro del gruppo di imprenditrici agricole Donne Coldiretti Liguria, sarà inoltre attiva l’iniziativa del progetto “Fiocco Lilla”, con raccolta fondi e attività informative rivolte alla cittadinanza presso il Mercato Campagna Amica di Bordighera.



