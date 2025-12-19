Taggia: ieri sera si è riconfermata la tradizione delle Sequelle del Comitato di San Benedetto (Foto)

Si è svolta ieri a Taggia, la tradizionale consegna delle Sequelle del Comitato di San Benedetto, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità tabiese. La serata, ospitata presso il Salone delle Opere Parrocchiali in via Ruffini, è stata accompagnata dalla musica della Banda Pasquale Anfossi, diretta dal maestro Vitaliano Gallo, che ha proposto il consueto e apprezzato Concerto di Natale.

La manifestazione rappresenta una tradizione che riconosce e valorizza le persone meritevoli del territorio di Taggia, distintesi in ambito sociale, nel volontariato e per l’impegno a favore della comunità. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità comunali: il Sindaco Mario Conio, il Vicesindaco Espedito Longobardi e l’Assessore al Turismo Barbara Dumarte, che hanno consegnato le onorificenze e le pergamene ai premiati. Il Comitato dei Festeggiamenti ha inoltre ricordato l’importante appuntamento in programma il 6, 7 e 8 marzo 2026, in occasione del 400° anniversario, come annotato nella delibera comunale del 1625. Sotto i premiati.

Per i Rioni:

Pozzo: Ivan Cosentino

Santa Lucia: Edoardo e Fabio Lorenzi

Piazza Nuova: Mauro Gambino

San Sebastiano: Andrea Bracco e Gianni

Trinità: Tea Marta

Orso: Eleonora Tenga

Paraxio: Pasquale Rizzitano

Pantano: Salvatore Santangelo

Ciazu: Rosina Cetraro

San Dalmazzo: Stefano Balbo

Piazza Grande: Pietro Lazzari (alla memoria)

Per il Comitato:

Roberto Capponi

Una serata all’insegna della tradizione, della musica e del riconoscimento di chi, con il proprio impegno, contribuisce a rendere più forte il tessuto sociale della città di Taggia.