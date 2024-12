Don Orione di Sanremo, la direzione sanitaria: "Nessun caso confermato di scabbia"

"Nessun caso confermato di scabbia al Piccolo Cottolengo di Sanremo, ma la struttura resta vigile con misure preventive mirate." Con queste parole, la direzione del Piccolo Cottolengo di Sanremo ha voluto fare chiarezza in merito alle recenti notizie che hanno coinvolto la struttura. "Desideriamo precisare che al Piccolo Cottolengo non sono stati riscontrati casi confermati di scabbia - spiegano dalla direzione - Tuttavia, siamo consapevoli che la scabbia sta acquisendo caratteristiche endemiche nel nostro territorio. Per questo motivo, abbiamo prontamente adottato misure preventive mirate per proteggere la salute dei nostri ospiti."

La situazione riguarda alcune segnalazioni di operatori socio-sanitari (OSS), individuati dai medici di medicina generale e posti in malattia come misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Nel frattempo, sono state avviate tutte le procedure necessarie, dalla sanificazione degli ambienti allo screening mirato su pazienti e personale.

La scabbia, un'infezione cutanea causata da un acaro, è altamente infestante ma trattabile con farmaci e misure igienico-sanitarie adeguate. Il Dipartimento di Igiene dell’Asl1 sta collaborando attivamente con la struttura per monitorare l’evolversi della situazione, garantendo la massima sicurezza per gli ospiti e per il personale. "Il nostro obiettivo principale è garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli ospiti del Piccolo Cottolengo - conclude la direzione - Continueremo a collaborare con le autorità sanitarie per adottare tutte le precauzioni necessarie."