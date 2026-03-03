Ventimiglia, cassoni scarrabili: a marzo il servizio sbarca in via Vittorio Veneto e a Roverino

Continuerà mercoledì 4 marzo, in via Vittorio Veneto a Ventimiglia, il servizio, fortemente voluto dall'Amministrazione Di Muro, che prevede il posizionamento dei cassoni scarrabili al fine di ridurre il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città.

Il servizio, gestito dalla TeknoService, sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione semestrale, dalle 7.30 alle 11.30. Nel mese di marzo il prossimo appuntamento sarà il 18 in via Tenda a Roverino, di fronte al cimitero.

"Si rammenta che possono conferire tutti i cittadini privati, residenti a Ventimiglia, in regola con il pagamento della Tari, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato" - fa sapere l'Amministrazione comunale.