Francesco Pannofino e la Sinfonica di Sanremo conquistano l'Alfano: applausi e poesia per “Il carnevale degli animali” (Foto)

Una voce potente, calda, avvolgente. Quella di Francesco Pannofino ha conquistato il pubblico del Teatro Alfano, dove ieri sera è andata in scena l’opera più giocosa e poetica di Camille Saint-Saëns: Il carnevale degli animali. Un viaggio tra parole, musica e immaginazione che ha incantato grandi e bambini, trasformando lo storico auditorium in una vera e propria giungla sonora.

Sul palco, insieme all’attore originario di Pieve di Teco, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta con sensibilità e brio dal maestro Giancarlo De Lorenzo. A dare voce alla tastiera, i pianisti Gala Christiakova e Diego Benocci, capaci di restituire, nota dopo nota, tutta la vivacità e l’ironia della partitura.

Tra una poesia e l’altra – firmate dalla penna raffinata di Chiara Carminati – a scandire il ritmo dello spettacolo è stato Maurilio Giordana, presentatore dell’evento, con cui Pannofino ha dimostrato un’alchimia naturale. I due si sono alternati con ritmo e leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un gioco continuo tra narrazione e musica.

E proprio il pubblico è stato parte attiva della serata. Tanti i bambini seduti in platea, accompagnati da genitori e nonni, ma anche tanti appassionati e curiosi. Le famiglie hanno risposto con entusiasmo, lasciandosi trasportare dalle storie in versi e rispondendo alle battute di Pannofino, che non ha mancato di scherzare con i più piccoli. Un momento di vera condivisione culturale, raro e prezioso.

A suggellare il successo della serata, la presenza delle istituzioni: in prima fila il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore Enza Dedali, il vicesindaco Fulvio Fellegara e il sindaco di Pieve di Teco, Enrico Pira.

Il carnevale degli animali ha rappresentato non solo un’occasione per applaudire il talento di un grande interprete, ma anche per celebrare la capacità dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo di proporre produzioni originali, in grado di avvicinare alla musica anche i più giovani. Un’intesa perfetta, quella tra Pannofino e l’ensemble sanremese, che ha trasformato una serata d’estate in un piccolo incantesimo.

(Foto Erika Bonazinga)