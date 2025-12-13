Ospedaletti celebra la rinascita della Banda Musicale “Florelia”: presentazione ufficiale al Centro Culturale La Piccola

È stata ufficialmente presentata oggi pomeriggio la Banda Musicale “Florelia” di Ospedaletti. All'appuntamento fissato per le h.15,30 presso il Centro Culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta era presente un gran numero di persone che ha tributato affetto e sostegno a questa nuova avventura musicale che nasce, anzi rinasce a Ospedaletti.

La Banda Musicale Florelia nacque infatti a metà degli anni '50 con il fondamentale contributo di musicisti di Ceriana e continuò la sua attività, tra alti e bassi, sino all'inizio di questo millennio. Oggi una ventina di appassionati si sono riuniti e con il pieno sostegno del Comune hanno ridato vita alla “Florelia”.

Presidente della Banda Musicale è Amelia Cimiotti, apprezzata cantante, e il Direttore è il sassofonista Simone Giacon che si è formato presso la prestigiosa scuola 'Ottorino Respighi', la più antica di Sanremo.

All'incontro, allietato dall'esecuzione di alcuni brani musicali, erano presenti tra gli altri il Sindaco Daniele Cimiotti e gli assessori Giacomo De Vai, Simona Cecchetto e Daniela Gozzi, che hanno speso parole di elogio e di ringraziamento per tutti i componenti della nuova 'Florelia'.

La Banda Musicale di Ospedaletti per il momento ha musicisti di strumenti a fiato e percussioni e questo è l'elenco dei nomi – provenienti da diversi centri di tutta la provincia - di chi ne fa parte: Fabio Del Becaro, Daniele Comba, Irene Tornaghi, Lillo Di Natale, Salvatore Di Natale, Antonio Costagrande, Omar Boeri, Alberto Laura, Matteo Brescia, Mauro Cortelli, Carmelo Luci, Alessio Ramoino, Roberta Condemi, Davide Martini, Giacomo Borfiga, Amelia Cimiotti e Simone Giacon.