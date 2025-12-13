È Natale ad Arma di Taggia: Villa Boselli cuore della festa tra luci, bambini e magia (Foto e video)

Ad Arma di Taggia il Natale è entrato ufficialmente nel vivo tra ieri e oggi, trovando come sempre in Villa Boselli il suo cuore pulsante. Dopo l’inaugurazione del villaggio natalizio e l’accensione dell’albero avvenute ieri pomeriggio, oggi – sabato – il parco si è trasformato in un vero e proprio mondo incantato, preso d’assalto da famiglie, bambini e visitatori arrivati da tutto il territorio.

La cerimonia di ieri ha segnato l’avvio simbolico delle festività, con l’accensione dell’albero di Natale alla presenza delle autorità, delle associazioni e di numerosi cittadini. Un momento semplice ma carico di significato, che negli anni è diventato una tradizione condivisa e attesa, capace di rinnovare quella sensazione di comunità che accompagna il periodo più luminoso dell’anno.

Oggi, invece, Villa Boselli ha cambiato volto fin dal mattino. Dalle 10 il parco ha ospitato il “Natale a Villa Boselli” nel suo giorno clou, con una lunga serie di spettacoli, animazioni e attività dedicate alle famiglie. L’arrivo di Babbo Natale, gli show di magia, le esibizioni del Trio Geo, il Christmas Show, la musica e le animazioni hanno scandito una giornata pensata per far brillare gli occhi dei più piccoli e riportare anche gli adulti a respirare l’atmosfera del Natale di una volta.

Accanto agli spettacoli, il villaggio ha offerto un mondo fatto di creatività e condivisione: truccabimbi, laboratori, gonfiabili, il trenino itinerante, animatori, mascotte e momenti dedicati alla natura e agli animali. Numerose anche le associazioni del territorio presenti con stand informativi, iniziative solidali e proposte natalizie, a testimonianza del forte legame tra l’evento e la comunità tabiese.

Fondamentale, come ogni anno, il lavoro del Comitato Natale a Villa Boselli, affiancato da volontari, associazioni e realtà locali. Un impegno che dura mesi e che permette alla manifestazione di mantenere quella cura, quella semplicità e quella genuinità che l’hanno resa un appuntamento identitario per Arma di Taggia.

“Natale a Villa Boselli è molto più di un evento: è un momento che racconta il nostro modo di essere comunità”, sottolineano il presidente del Comitato, Riccardo Actis, e l'assessore al Turismo, Barbara Dumarte. “È una festa che parla alle famiglie, ai bambini e ai visitatori che scelgono Taggia per vivere un Natale autentico. Villa Boselli diventa un luogo che accoglie, emoziona e unisce, ed è questo il suo valore più grande”.

A completare la giornata, come da tradizione, la grande pesca a premi a sostegno del Comitato, con oltre trecento premi messi in palio grazie alla collaborazione delle attività locali. Il Natale ad Arma di Taggia è quindi realtà: ieri con l’accensione dell’albero, oggi con il villaggio in piena attività. Villa Boselli, ancora una volta, è diventata il teatro della meraviglia, il luogo dove il Natale prende forma e dove tornare bambini è inevitabile.

(Foto di Erika Bonazinga)