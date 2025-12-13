Sanremo Musica 2000 porta il Natale a Palazzo Roverizio con i concerti dedicati al pianoforte

Come da tradizione, anche nel periodo di Natale i concerti dello Studio “Sanremo Musica 2000” diretto dalla prof. Erica Martini, sono presenti aprendo alle note le porte di Palazzo Roverizio, che per l’occasione non si veste simbolicamente di rosso, come esclusivo colore del Natale ma anche come colore della passione per la musica.

“L’appuntamento è doppio e interamente dedicato al pianoforte e alla grande musica classica – si spiega nel comunicato -. Il primo concerto si terrà questa sera sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21, con il titolo evocativo ‘Note senza confini’.

Protagonisti della serata saranno gli allievi dei corsi medi e superiori dello Studio, giovani musicisti che, attraverso l’applicazione quotidiana e una dedizione autentica, danno voce a un repertorio capace di attraversare epoche e sensibilità.

Questi concerti non sono soltanto un momento musicale, ma rappresentano anche un gesto culturale e civile: valorizzare le nuove generazioni, offrendo loro uno spazio pubblico in cui esprimersi, confrontarsi e crescere. I ragazzi e le ragazze che salgono sul palco portano con sé entusiasmo, sensibilità artistica, ma anche rigore tecnico e consapevolezza musicale, frutto di un percorso serio e appassionato.

Sanremo Musica 2000 conferma così la propria vocazione educativa e culturale, dando ampio spazio ai giovani interpreti e riconoscendo nel loro talento una promessa concreta per il futuro della musica. Il pubblico, come sempre numeroso e attento, è chiamato non solo ad ascoltare, ma a condividere il frutto di questo lavoro, sostenendo con la propria presenza un cammino che unisce formazione, arte e comunità”.



