Momenti di preghiera, incontro, riflessione e musica: parrocchie di Vallebona e Borghetto San Nicolò unite per la Quaresima

Momenti di preghiera, di incontro, di riflessione e di musica, in occasione della Quaresima, verranno proposti dalle parrocchie di San Lorenzo Martire di Vallebona e di San Nicolò di Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera.

Domenica 8 marzo a Borghetto e a Vallebona, durante le messe del mattino, rispettivamente alle 10 e alle 11.15, verrà organizzata una raccolta per il carcere. Domenica 8 marzo alle 17 in chiesa a Vallebona andrà, invece, in scena Quaresima in note musicali, note musicali intercalate da brani biblici e magistero della chiesa. Oltre al concerto con l'organo di Michele Croese sono, infatti, previste riflessioni, presentazioni e un momento di preghiera. Verranno proposte ai presenti musiche di Johann Sebastian Bach, Corale 'Jesu, Meine Freude' BWV 227, Fantasia per organo sul corale 'Jesu, Meine Freude' BWV 713; Corale 'O Haupt voll Blut und Wunden' BWV 244, Corale per organo 'Herzlich thut mich verlangen' BWV 727; Corale Herzliebster Jesu' BWV 244, Corale 'Bin ich gleich von dir gewichen' BWV 244, Corale 'Christ lag in Todes banden' BWV 695, Fantasia per organo sul corale 'Christ lag in Todes banden' BWV 695. Lunedì 9 marzo a Vallebona l'organo Agati verrà smontato per essere poi portato al restauro.

Domenica 15 marzo verrà celebrata la Giornata della carità. Durante le sante messe si potrà portare un'offerta per la Caritas e per le varie necessità. A Borghetto, inoltre, vi sarà l'adorazione eucaristica con confessioni dalle 16.30 alle 17.30. Martedì 17 marzo è prevista la stazione quaresimale con celebrazione unitaria delle due parrocchie. Alle 18 a Borghetto si partirà dall'oratorio verso la chiesa. Per l'occasione sarà presente anche il vescovo diocesano Antonio Suetta.

Sabato 21 marzo a Vallebona verrà organizzato un incontro rivolto ai genitori e ai bambini del catechismo. Dalle 16 vi sarà un momento di preghiera e poi le confessioni. Domenica 22 marzo, quinta di Quaresima, verrà proposto un pomeriggio insieme. Alle 14 le due comunità parrocchiali si ritroveranno per una passeggiata con merenda in un santuario diocesano.

Mercoledì 25 marzo solo a Borghetto, alle 18 in oratorio, le due comunità potranno partecipare alla santa messa solenne e a un'apericena condiviso dove ognuno potrà portare qualcosa. Si potrà pure fare un'offerta per i poveri. Lunedì 30 marzo, solo a Vallebona, alle 18 le due comunità si riuniranno in chiesa nuovamente per la santa messa solenne e un'apericena condiviso, dove ognuno potrà portare qualcosa. Anche in questa occasione sarò possibile fare un'offerta per i poveri.

"Partecipiamo agli incontri e alle celebrazioni per prepararci alla santa Pasqua. E' il momento di ascoltare, digiunare insieme, tempo favorevole di riconciliazione" - dice don Salvatore Crisopulli - "Non accontentiamoci solo della messa festiva ma partecipiamo anche alle altre funzioni: momenti di preghiera, lettura della parola di Dio, partecipazione ai sacramenti, silenzio, sacrificio e carità operosa verso i fratelli".