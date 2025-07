Sanremo, inizia l'era Burger King in corso Mombello: 25 assunzioni locali e orario prolungato con caffetteria (Foto)

Ha aperto ufficialmente questa mattina, intorno alle 12.15, il nuovo ristorante Burger King in corso Mombello a Sanremo. Un’apertura attesa, che segna l’inizio dell’“era Burger King” in città, con una proposta che unisce fast food e caffetteria in una delle zone più centrali e frequentate della Riviera.

“Siamo molto contenti – ha spiegato Renato Gardino, referente per Burger King –. Da oggi inizia una fase di rodaggio per affinare tutti i meccanismi interni. Ma c’è già una bella energia, si è formata una buona squadra. Tutti ragazzi di Sanremo, dipendenti a chilometro zero. In tutto siamo 25 persone”.

Una delle novità del locale è infatti il “BK Caffè”, un angolo bar pensato per la colazione e le pause durante l’arco della giornata. Anche gli orari rispecchiano questa nuova filosofia: dal lunedì al giovedì il punto vendita sarà aperto dalle 7.30 alle 24.00, mentre venerdì, sabato e domenica si prolungherà fino all’una di notte.

“Ripeto, siamo molto soddisfatti – aggiunge Gardino –. La location è molto interessante, vicina alle spiagge e con un flusso costante. È un buon inizio”.

Il nuovo punto Burger King arricchisce così l’offerta del centro cittadino, puntando su personale locale, servizi estesi e una collocazione strategica per residenti e turisti.