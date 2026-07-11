Sanremo si veste con i colori di Italia e Francia: tutto pronto per il weekend del 14 luglio, atteso l'arrivo di migliaia di turisti d'Oltralpe

Sanremo si prepara ad accogliere una delle tradizionali "invasioni" estive di turisti francesi. In vista della Festa nazionale del 14 luglio, che quest'anno permetterà a molti cittadini d'Oltralpe di concedersi un lungo fine settimana di vacanza, la città dei fiori si è già vestita a festa. Nel cuore del centro cittadino sono infatti apparse le caratteristiche bandierine che alternano i colori delle due nazioni: il verde, bianco e rosso della bandiera italiana si uniscono al blu che completa il tricolore francese, in un simbolico omaggio allo storico legame che unisce Sanremo alla vicina Costa Azzurra. Un colpo d'occhio che contribuisce a creare un'atmosfera di accoglienza e che, come ogni anno, accompagna uno dei periodi di maggiore afflusso turistico della stagione. Affissi anche alcuni cartelli di benvenuto da parte dell'amministrazione comunale, in particolare nella zona del mercato Annonario.

L'appuntamento del 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia, rappresenta ormai una ricorrenza immancabile anche per l'economia turistica e commerciale della Riviera dei Fiori. Molti francesi approfitteranno infatti del ponte per concedersi qualche giorno di relax, scegliendo Sanremo come meta ideale grazie alla vicinanza geografica, alle spiagge, ai ristoranti, ai locali del centro e, naturalmente, alle opportunità offerte dallo shopping. Le vie cittadine, in particolare quelle del centro e dell'area commerciale, sono pronte ad animarsi fin dalle prossime ore con un via vai di visitatori, contribuendo a dare ulteriore slancio alle attività economiche del territorio in uno dei momenti più importanti dell'estate.

Commercianti, esercenti e operatori turistici guardano con fiducia ai prossimi giorni, consapevoli che il lungo weekend rappresenterà un'importante occasione per incrementare le presenze e i consumi. Alberghi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari si attendono infatti un'affluenza sostenuta, favorita anche dalle previsioni di bel tempo. Come ormai accade da anni, la Festa nazionale francese si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sanremese, capace di richiamare migliaia di visitatori e di trasformare la città in un punto d'incontro tra due territori che, pur appartenendo a Stati diversi, condividono da sempre rapporti economici, turistici e culturali consolidati.