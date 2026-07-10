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Attualità | 10 luglio 2026, 13:21

Rivoluzione idro-energetica: webinar gratuito della Camera di Commercio Riviere di Liguria sulla gestione sostenibile dell’acqua

Martedì 14 luglio webinar gratuito del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – come iscriversi

Rivoluzione idro-energetica: webinar gratuito della Camera di Commercio Riviere di Liguria sulla gestione sostenibile dell’acqua

Continua l’impegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria nel supportare le imprese nella trasformazione digitale.  "Rivoluzione idro-energetica: come la tecnologia trasforma la gestione dell'acqua" questo è il titolo del prossimo evento gratuito proposto dal  PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, in collaborazione con DINTEC UNIONCAMERE per il giorno 14 luglio ore 15-17.

“La Camera di commercio individua le tecnologie disponibili sul mercato a più alto valore aggiunto e si impegna a supportare la competitività delle imprese e del sistema produttivo, promuovendo innovazione, sostenibilità e sviluppo delle competenze  – evidenzia il Presidente Enrico Lupi - Il nostro Punto Impresa Digitale risponde alle domande che ognuno ha nei confronti della transizione digitale. Un percorso che ancor prima di parlare di tecnologia è una rivoluzione culturale che coinvolge tutta la comunità”

In particolare il prossimo webinar sarà una grande opportunità per imprese, Comuni, associazioni di categoria, esperti tecnici, privati e liberi professionisti nell’affrontare il tema che sarà tenuto dal Dott. Matteo Canto, Esperto tecnico del settore con focus su valorizzazione,  conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse naturali, con particolare attenzione all'acqua e alle tecnologie per il risparmio energetico.

PROGRAMMA 

(RELATORE: Dott. Matteo Canto, esperto DINTEC)
ore 15:00 Saluti Istituzionali della Camera di commercio
ore 15:10 Tutela e valorizzazione dell’acqua e delle risorse naturali
• Perché l'acqua è una risorsa sempre più strategica
• Cambiamenti climatici e disponibilità idrica
• Gestione e monitoraggio delle reti
• Riduzione degli sprechi e dei consumi
• Efficienza energetica degli impianti
• Economia circolare e riuso delle acque
• Sfide e opportunità per imprese e territori
 

Tutte le informazioni nel sito: rivlig.camcom.gov.it/pid-punto-impresa-digitale/eventi-2026

Per ogni informazione scrivere a : pid@rivlig.camcom.it.

Redazione

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