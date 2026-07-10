Bussana, lavori notturni di Rivieracqua in via al Mare dal 14 al 17 luglio: rifacimento del manto stradale

Prenderanno il via martedì 14 luglio, lungo via al Mare a Bussana, i lavori notturni di Rivieracqua per il rifacimento del manto stradale. Si tratta di lavori indifferibili, per il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, disposti dopo gli interventi effettuati sulla condotta sottostante.

Per permettere l’asfaltatura del tratto interessato, compreso tra la parte di levante e le spiagge all’altezza del locale Impekabile, il traffico sarà regolato a senso unico alternato. L’ordinanza prevede anche un divieto di sosta e fermata. I lavori, da martedì a venerdì notte, si svolgeranno tra le ore 21 e le 5 del mattino, in modo da limitare i disagi al minimo.

Il Comune di Sanremo ha chiesto a Rivieracqua rassicurazioni sul rispetto della tempistica di ultimazione lavori, prevista per venerdì 17 luglio.