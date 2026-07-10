Sanremo, domenica 19 luglio riapre la chiesetta di Monte Bignone

Un momento di profonda devozione, storia e comunità sta per andare in scena sulla montagna di Sanremo. Il prossimo 19 luglio, la comunità di Sanremo e tutti gli amanti dell'entroterra si ritroveranno sui prati di Monte Bignone per il 24° anno e la riapertura della caratteristica chiesetta situata sulla montagna.

Per l'occasione, la piccola cappella – simbolo spirituale e punto di riferimento per escursionisti e fedeli tornerà a essere il cuore pulsante del monte grazie alla celebrazione di una Santa Messa, circondati da uno dei panorami più suggestivi dell'intera Riviera di Ponente.

La chiesetta di Monte Bignone racchiude in sé i ricordi di generazioni di sanremesi, legati anche all'epoca d'oro in cui la vetta era raggiungibile tramite la storica funivia. Dopo un periodo di chiusura, questo evento di riapertura rappresenta non solo un atto di fede, ma anche un importante segnale di valorizzazione e rinascita per l'intero comprensorio montano che sovrasta Sanremo.

I 1.299 metri d'altitudine della vetta offriranno la cornice perfetta per una giornata che unisce il raccoglimento spirituale alla bellezza incontaminata della natura ligure.