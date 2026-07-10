"La terra degli ulivi", lo spettacolo di Pino Petruzzelli incanta a San Biagio della Cima (Foto)

Un evento dedicato al paesaggio, alla cultura e alle radici del Mediterraneo. Ha avuto successo "La terra degli ulivi", uno spettacolo di e con Pino Petruzzelli, andato in scena a San Biagio della Cima lo scorso 5 luglio nel piazzale della chiesetta dell'Annunziata.

Un intenso viaggio teatrale che ha intrecciato racconti, testimonianze e riflessioni attorno all’ulivo, simbolo universale di pace, resilienza e identità mediterranea. Attraverso la sua narrazione appassionata, Pino Petruzzelli ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un patrimonio che va oltre la dimensione agricola dove gli ulivi diventano custodi di storie, memoria collettiva e legame profondo tra uomo e natura.

In occasione dello spettacolo a ingresso libero è stato messo a disposizione di cittadini e turisti un servizio navetta gratuito per poter raggiungere più facilmente il paese.