Montegrosso Pian Latte, la seconda Festa della Montagna: tre giorni tra outdoor, tradizioni, Cucina Bianca e appuntamenti culturali

A Montegrosso Pian Latte, in Alta Valle Arroscia, è tutto pronto per la seconda edizione della Festa della Montagna, l'evento dedicato agli appassionati di outdoor, ambiente, cucina tradizionale e sport di montagna. La manifestazione prenderà il via domani, 10 luglio, e animerà il borgo ligure per tre giorni con un ricco calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e delle eccellenze locali.

L'inaugurazione è in programma venerdì 10 luglio alle 21 in piazza Ai Caduti con il concerto della Banda Musicale "Città di Alassio", accompagnata dal soprano Alessandra Di Gangi. La serata sarà dedicata alla musica dal vivo e aprirà ufficialmente la manifestazione.

Sabato sera la stessa piazza si trasformerà in un cinema all'aperto con la proiezione del film del 2024 "Un Mondo A Parte", un appuntamento che offrirà al pubblico un'occasione di svago e allo stesso tempo uno spunto di riflessione sul futuro dei piccoli borghi e della montagna.

Il momento centrale della manifestazione sarà domenica 12 luglio. Alle 9 partirà il Tour del Garezzo, escursione guidata in e-bike con la guida Piero Pelassa ai piedi delle vette delle Alpi Liguri. Alle 10 e alle 15 la Pro Loco accompagnerà i visitatori lungo il Sentiero degli Animali del Bosco, un percorso ad anello di circa tre chilometri nei castagneti del paese dove sono esposte le sculture lignee dell'artista piemontese Sergio Sciandra dedicate agli animali del bosco.

Ampio spazio sarà riservato anche agli incontri culturali, coordinati da Mariagrazia Timo. Il primo vedrà protagonista Silvano Moreno, custode dell'eredità di Guglielmo Marconi, che parlerà delle radiotrasmissioni e del loro impiego in montagna. Seguirà l'intervento di Natalino Trincheri dedicato alle erbe utilizzate nel ripieno delle Raviore De.Co. di Montegrosso Pian Latte. In programma anche il dialogo con Silvano De Giovanni, conosciuto come Degio, sulla sua passione per la montagna, l'incontro con Angelo Toscano e Renato Penasso dedicato ai ricordi, agli usi e alle tradizioni del borgo nel secolo scorso e, infine, il recital di poesie dell'autore Umberto Druschovic ispirate al mondo della montagna.

Nel corso della giornata saranno inoltre proposte tre sessioni di Tao Stretching con Nadia Toscano, previste alle 10, alle 14.30 e alle 16, mentre alle 15 prenderà il via una seconda escursione in bicicletta, più breve rispetto a quella del mattino.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare le aree tematiche della manifestazione: "La Montagna da Lavorare", dedicata agli antichi e nuovi mestieri della montagna con dimostrazioni di intreccio dei cavagni, attrezzi della vita contadina, giochi tradizionali e falconeria; "La Montagna da Coltivare", dove le aziende agricole locali presenteranno le proprie produzioni; e "La Montagna da Scoprire", dedicata alla promozione del territorio.

L'intrattenimento musicale sarà affidato ai gruppi I Monelli di Montegrosso e La Combriccola del Fiasco, che accompagneranno la giornata con canti popolari spontanei e fisarmoniche coinvolgendo il pubblico.

Non mancherà l'offerta gastronomica: durante tutta la manifestazione sarà attivo il servizio bar e, a pranzo, la Pro Loco e le attività del borgo proporranno un menù ispirato alla tradizionale Cucina Bianca, con le Raviore De.Co. di Montegrosso Pian Latte tra le specialità.

"Gli organizzatori sottolineano come la Festa della Montagna sarà scandita da numerosi appuntamenti pensati per adulti, bambini, famiglie, sportivi, appassionati della cucina tipica, lettori e curiosi. L'obiettivo è valorizzare tutto ciò che il territorio offre e mettere in luce l'offerta turistica della montagna, invitando i visitatori a trascorrere il fine settimana nel borgo e a vivere la montagna insieme a chi la abita."