Ventimiglia riscopre la sua storia tra ricerca e tradizioni: al Centro San Francesco conferenza di Beatrice Palmero e mostra dell'abito storico

Ventimiglia torna a guardare alle proprie radici con un appuntamento dedicato alla storia, alla cultura e alle tradizioni del territorio. Questa sera, alle 21.00, il Centro Culturale San Francesco di via Garibaldi 37/A ospiterà la conferenza "Il tessuto dei Magnifici. Storie della città… attraverso 30+1 numeri di 'Intemelion. Cultura e Territorio'", a cura della storica Beatrice Palmero. L'iniziativa offrirà al pubblico un'occasione per approfondire il percorso storico della città attraverso uno dei principali strumenti di ricerca dedicati all'identità del territorio intemelio, valorizzando il patrimonio culturale locale e il legame tra passato e presente.

Nel corso della serata sarà proposto un viaggio attraverso oltre trent'anni di studi raccolti nei trentuno numeri della rivista "Intemelion. Cultura e Territorio", punto di riferimento per la conoscenza della storia di Ventimiglia. Il concetto di "tessuto" sarà il filo conduttore dell'incontro, inteso come metafora dell'intreccio di persone, vicende e tradizioni che hanno contribuito a costruire l'identità della comunità nel corso dei secoli. L'appuntamento intende mettere in evidenza il valore delle fonti storiche e della ricerca come strumenti fondamentali per comprendere l'evoluzione del territorio e rafforzare la consapevolezza delle proprie origini.

Ad arricchire la conferenza sarà la Mostra dell'Abito Storico, che presenterà ricostruzioni fedeli di abiti risalenti al XV secolo. Attraverso questi manufatti il pubblico potrà conoscere più da vicino gli aspetti della vita quotidiana, delle consuetudini e della cultura dell'epoca, osservando come anche l'abbigliamento rappresenti una preziosa testimonianza storica. L'esposizione offrirà così uno sguardo concreto sulle tradizioni che hanno caratterizzato la comunità ventimigliese, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente il percorso di scoperta del passato.

L'iniziativa rientra nel programma culturale della Mostra dei Palii Marinari e dell'Abito Storico, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle radici marinare e dell'identità cittadina. Attraverso conferenze, rievocazioni ed eventi culturali, il calendario punta infatti a mantenere viva la memoria collettiva e a promuovere la conoscenza del patrimonio storico locale. La serata è aperta a studiosi, appassionati e a tutti coloro che desiderano approfondire la storia di Ventimiglia, con l'obiettivo di riscoprire un patrimonio culturale che continua ancora oggi a rappresentare un elemento fondamentale dell'identità del territorio.