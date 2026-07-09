Vallecrosia, domani sera all'Oratorio Don Bosco la discoteca all'aperto: musica, aggregazione e divertimento

L'estate entra nel vivo all'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia al Mare, che domani, venerdì 10 luglio, ospiterà una serata all'insegna della musica e della socializzazione. Lo spazio parrocchiale di via Colonnello Aprosio si trasformerà infatti in una grande discoteca all'aperto, pensata per offrire ai giovani del territorio un'occasione di incontro e divertimento in un contesto sicuro e accogliente. L'appuntamento è fissato dalle 21.00 alle 2.00 e rappresenta una delle iniziative più attese del calendario estivo dell'oratorio, da sempre punto di riferimento per le attività educative e ricreative della città.

L'evento si inserisce nel ricco programma di appuntamenti che anima l'estate dell'Oratorio Don Bosco e che vede protagonista anche l'Estate Ragazzi, progetto che coinvolge oltre 200 giovani tra attività ludiche, formative e momenti di condivisione. La serata musicale nasce proprio con l'obiettivo di rafforzare i legami creati durante queste settimane e di favorire nuove occasioni di aggregazione. Un'iniziativa che punta a mettere al centro le relazioni e la partecipazione, valorizzando il ruolo dell'oratorio come luogo di crescita e inclusione per le nuove generazioni.

Ad accompagnare il pubblico durante la festa sarà il dj locale Nandino, che proporrà una selezione musicale pensata per coinvolgere ragazzi e famiglie in una lunga serata sotto il cielo estivo. "Sotto le stelle, musica e ballo per tutti" è il motto scelto dagli organizzatori per un appuntamento che vuole essere aperto e accessibile a tutti. Per rendere ancora più piacevole l'esperienza, sarà inoltre attivo il bar dell'oratorio, dove i partecipanti potranno trovare cibi e bevande e trascorrere momenti di convivialità tra una canzone e l'altra.

L'iniziativa rappresenta anche il risultato dell'impegno quotidiano di volontari, educatori e animatori che, ispirandosi ai valori salesiani, lavorano durante tutto l'anno per offrire opportunità di incontro e crescita ai giovani del territorio. La discoteca all'aperto si inserisce quindi in un percorso più ampio che mira a mantenere vivo il tessuto sociale cittadino, soprattutto nei mesi estivi. L'appuntamento è per domani sera all'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia al Mare, in via Col. Aprosio 433, per una notte di musica, amicizia e divertimento.