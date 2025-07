Variazioni al bilancio, piscina e gestione del centro natatorio: l’agenda del Consiglio comunale di Taggia tra numeri e futuro

Due i temi centrali al centro della seduta del consiglio comunale di Taggia in programma questa sera alle 19: il rendiconto di gestione 2024 e le variazioni di bilancio per il triennio 2025-2027. Non mancherà però il dibattito politico, rilanciato dal gruppo di minoranza "Progetto Comune", che ha presentato un’interrogazione e una mozione incentrate su problematiche locali, con particolare attenzione al ponte sull’Argentina.

L'interrogazione riguarda lo stato di degrado dell’ultimo tratto della strada che conduce al Castello di Taggia, in particolare per la mancanza di illuminazione. Il gruppo consiliare chiede chiarimenti e interventi concreti per mettere in sicurezza e valorizzare uno dei principali accessi al centro storico.

Ma è con la mozione successiva che torna al centro del dibattito la questione del ponte alla foce del torrente Argentina, tornato percorribile il 28 giugno dopo quasi un mese di chiusura per i lavori di messa in sicurezza idraulica. La minoranza chiede che l’area adiacente al ponte venga vincolata a verde pubblico, per garantirne la fruibilità ai cittadini e impedire usi futuri non compatibili con la destinazione attuale. Una proposta che si inserisce in un contesto di forte attenzione civica attorno a quell’area, considerata strategica dal punto di vista ambientale e sociale.

Dal punto di vista amministrativo, il consiglio sarà chiamato a ratificare quattro variazioni di bilancio, già approvate in giunta comunale tra maggio e giugno. Le variazioni riguardano il bilancio di previsione 2025–2027 e intervengono su più fronti: spese per la polizia locale e la protezione civile, aggiornamenti di previsioni contabili, applicazione dell’avanzo di amministrazione e ulteriori adeguamenti finanziari. Attesa anche per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024, che rappresenta un momento chiave per comprendere l’andamento economico e finanziario del Comune nell’anno passato. Sarà un passaggio utile anche per valutare l’uso dell’avanzo e la programmazione dei prossimi mesi.

Tra i punti più operativi all’ordine del giorno figura anche l’atto di indirizzo per l’affidamento della gestione del centro natatorio comunale. L’amministrazione presenterà una relazione illustrativa con le ragioni della forma di gestione prescelta, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 201/2022, trattandosi di un impianto sportivo con rilevanza economica. Il consiglio dovrà esprimersi sulla definizione della modalità di affidamento, passaggio determinante per la futura fruizione dell’impianto. Infine, è prevista l’approvazione della convenzione per la realizzazione e gestione di un parcheggio privato scoperto a uso temporaneo, proposto da Amaie Energia e Servizi. L’intervento rientra nella normativa regionale (L.R. 25/1985) e rappresenta una delle soluzioni urbanistiche per rispondere alla crescente domanda di sosta in aree ad alta frequentazione.

Quella di domani sera si preannuncia dunque una seduta ricca, che toccherà nodi strategici della gestione economico-finanziaria del Comune e rilancerà la discussione su alcuni dei luoghi simbolo della città.