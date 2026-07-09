"Il giorno delle mura" a Bordighera, visita guidata alla scoperta del centro storico (Foto)

"Il giorno delle mura" sbarca a Bordighera. Una visita guidata alla scoperta del centro storico verrà proposta sabato 11 luglio dal Lions Club di Bordighera Capo Nero Host, membro della Fondazione Città Murate Lions Club, con il patrocinio del Comune.

"Un'occasione per scoprire il nostro patrimonio storico" - dice il Lions Club di Bordighera Capo Nero Host - "Vi saranno due turni. La partenza, che sarà davanti alla parrocchia, del primo gruppo sarà alle 9.20 mentre la partenza del secondo gruppo alle 11. La visita guidata durerà circa un'ora e 15 minuti con una guida altamente qualificata. Si camminerà lungo le mura di Bordighera Alta ascoltando il commento del professor Alessandro Giacobbe".

Un'iniziativa che ha anche una finalità benefica a favore dei terremotati del Venezuela. "Il ricavato dell'offerta libera sarà devoluto a mezzo fondazione Lions International per aiuti ai terremotati del Venezuela" - fanno sapere gli organizzatori - "La prenotazione è consigliata al 3358303131".