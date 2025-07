Riunione Rai-Comune: "No comment", bocche super cucite dopo la prima riunione di questa mattina, la prossima venerdì

La fase negoziale è totalmente riservata e da palazzo Bellevue non trapela nulla della riunione fatta in call, con il collegamento audio-video dalla sala Giunta del comune. Per Sanremo erano presenti: il Sindaco Alessandro Mager, collegato da remoto l’Assessore Alessandro Sindoni, la commissione di valutazione della manifestazione di interesse e il capo di Gabinetto, Giulio Camillino.

Collegati da Roma, invece, i dirigenti dell’ente di Stato. Come detto la riunione è top secret, anche in funzione del secondo incontro previsto, in presenza, venerdì prossimo in Comune a Sanremo. Ci si aspettava qualche dichiarazione in merito al primo incontro tra Sanremo e la Rai ma, all’uscita bocche super cucite per garantire la massima riservatezza.

Effettivamente, ai tempi della convenzione quando gli incontri erano esclusivamente dal vivo, le risultanze non trapelavano fino all’accordo definitivo. Oggi, invece, con una maggiore attenzione dei media ci si aspettava qualche indicazione in più, che invece non è arrivata. E, quindi, bisognerà attendere venerdì prossimo per capire come stanno andando le trattative.

Impossibile anche capire qualcosa dal volto dei presenti, che non hanno fatto trasparire nulla all’uscita dalla sala Giunta. “No comment” è stato il massimo che si è ottenuto dal Sindaco Mager: da evidenziare come, quando è stato possibile, il primo cittadino ha sempre parlato con i media e non è da escludere che il silenzio di oggi sia stato concordato con i dirigenti Rai per evitare di far uscire notizie a metà.

Certo, l’attesa è palpabile per capire come andrà a finire anche se il Sindaco Mager ha più volte evidenziato la propria fiducia in quello che dovrebbe essere l’accordo finale. Questo, però, non potrà scendere sotto i ‘minimi’ richiesti, ovvero i 6 milioni e 500 mila euro l’anno al comune, una percentuale non inferiore all’1% su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi.

La Rai dovrà anche riprendere e trasmettere le manifestazioni 'Sanremoinfiore' e un’altra manifestazione a scelta dell’amministrazione comunale e realizzare e trasmettere in diretta e/o in leggera differita (a proprie cura e spese) almeno altre due manifestazioni da concordare con l’amministrazione comunale, di cui una da svolgersi nel periodo estivo. Dovrà anche garantire la partecipazione al Festival dei due vincitori di 'Area Sanremo' e dell’Orchestra Sinfonica, e organizzare un evento per la posa, in via Matteotti, della targa del vincitore di ogni edizione del Festival della Canzone Italiana.

Adesso fari puntati su venerdì prossimo, quando le parti si rivedranno dal vivo e, forse, al termine ci sarà qualche dichiarazione in più sul futuro del Festival.