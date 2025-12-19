Elezioni provinciali a Imperia, trionfo della Lega: Di Muro primo degli eletti, la soddisfazione della Lega

La Segreteria Provinciale della Lega ha espresso grande soddisfazione per l’esito delle elezioni provinciali svoltesi nella giornata di ieri, che hanno sancito il netto successo del candidato leghista Flavio Di Muro. Con 13.520 voti ponderati, Di Muro si è classificato al primo posto tra gli eletti, risultando anche il candidato con il maggior numero di preferenze in assoluto.

Il sindaco ha infatti ottenuto 122 voti, stabilendo un record storico per la Provincia di Imperia da quando l’ente è diventato di secondo livello. Un risultato mai raggiunto in precedenza, se non avvicinato dall’ex amministratore Luigino Dell’Erba, che si era fermato a quota 99 preferenze. Particolarmente significativo il dato delle 101 schede blu, espressione dei piccoli Comuni e soprattutto dell’entroterra, che secondo la Lega testimonia il forte radicamento del partito sul territorio e il rapporto consolidato con gli amministratori locali.

La Segreteria Provinciale sottolinea come il successo sia il frutto di un lavoro corale che ha coinvolto l’intero movimento, dai militanti agli amministratori locali, fino ai vertici istituzionali regionali, con il contributo anche del consigliere regionale Armando Biasi. Un impegno condiviso che avrebbe consentito di centrare pienamente l’obiettivo. Secondo il partito, il risultato conferma la validità del progetto politico portato avanti negli ultimi anni e la scelta di un candidato ritenuto di comprovata competenza e peso politico, alla luce degli incarichi amministrativi ricoperti da Di Muro.

Un esito che, sempre secondo la Lega, è destinato a incidere anche sui futuri equilibri interni della maggioranza chiamata a governare la Provincia, rafforzando il ruolo del partito nello scenario politico locale. Il segretario provinciale Antonio Federico ha infine rivolto, a nome dell’intera Segreteria, le congratulazioni a Flavio Di Muro per il risultato ottenuto e al presidente Claudio Scajola per la riconferma alla guida dell’ente provinciale.