Superkaraoke a Ventimiglia, la maggioranza: "Mediaset investe 2,6 milioni, al Comune costerà 139 mila euro"

La maggioranza del Comune di Ventimiglia interviene sulla polemica legata al Superkaraoke, la produzione Mediaset che porterà in città un appuntamento di grande richiamo nazionale. Una replica indirizzata in particolare al Movimento 5 Stelle, accusato di aver trasformato un'opportunità per il territorio in un'occasione di confronto politico. "Dispiace che, ancora una volta, un'importante opportunità per Ventimiglia venga utilizzata dal Movimento 5 Stelle come occasione per fare polemica, anziché guardare al valore dell'iniziativa e alle ricadute positive che potrà avere sulla città", sottolinea la maggioranza.

Il primo elemento evidenziato dall'Amministrazione riguarda i numeri dell'operazione. Secondo quanto riportato nel comunicato, Mediaset investirà complessivamente 2,6 milioni di euro per realizzare la produzione a Ventimiglia, mentre Regione Liguria e Comune contribuiranno con 278 mila euro. La quota a carico di Palazzo comunale sarà di 139 mila euro, mentre altri 139 mila arriveranno dalla Regione. "Fate voi le proporzioni: 139 mila euro del Comune a fronte di 2,6 milioni di euro investiti da Mediaset per realizzare la produzione a Ventimiglia", sottolinea la maggioranza.

Ma per l'Amministrazione non ci sarebbe soltanto un ritorno in termini di promozione dell'immagine della città. La produzione porterà infatti a Ventimiglia circa 600 persone, tra lavoratori e componenti dell'organizzazione, con soggiorni e presenze che potranno tradursi in un indotto per diverse attività del territorio. Hotel, ristoranti, bar, esercizi commerciali e servizi sono indicati dalla maggioranza tra i principali beneficiari della presenza della produzione. Un movimento che, secondo Palazzo comunale, rappresenta un ulteriore elemento da considerare nel valutare l'investimento.

La maggioranza pone poi l'accento sul programma artistico previsto per le serate. Quattro o più artisti di fama nazionale per ciascun appuntamento rappresenterebbero, secondo l'Amministrazione, un'offerta difficilmente replicabile con un investimento analogo. "Se avessimo voluto costruire autonomamente un calendario estivo con cantanti di questo calibro, quanto sarebbe costato alla città? Sicuramente molto più di 139 mila euro", viene sottolineato nel comunicato. La valutazione, dunque, è che il contributo comunale consenta di ottenere una produzione di portata nazionale sostenendo una spesa contenuta rispetto al valore complessivo dell'operazione.

Nel confronto con Ferrara, indicata nelle precedenti polemiche come termine di paragone, la maggioranza precisa inoltre che la città emiliana è stata presa a riferimento per ragioni amministrative e normative, essendo l'unica ad aver già ospitato il Superkaraoke. È vero, viene riconosciuto, che Ferrara disponeva già di un palco montato, ma secondo Palazzo comunale resta significativo il differente impegno economico. "Il Comune di Ferrara ha sostenuto una spesa di circa 500 mila euro da versare a Mediaset, mentre Ventimiglia mette a disposizione 139 mila euro, con una quota sostenuta attraverso il contributo regionale", evidenzia la maggioranza.

La replica riguarda anche uno degli argomenti più utilizzati nel dibattito politico cittadino, quello relativo alla pulizia di Ventimiglia. L'Amministrazione respinge l'idea che l'organizzazione del Superkaraoke possa essere considerata un segnale di disattenzione rispetto a questa priorità. "La pulizia della città è una priorità vera e assolutamente condivisibile, ma proprio per questo l'Amministrazione ci sta investendo risorse importanti", viene ribadito. A sostegno della posizione, la maggioranza ricorda la recente delibera di Giunta con cui sono stati destinati ulteriori 500 mila euro al miglioramento del servizio di spazzamento manuale.

L'intervento, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, prevede anche l'inserimento di 11 ulteriori operatori ecologici, portando così a 18 il numero degli addetti impegnati sul territorio. Un investimento che la maggioranza cita per sottolineare come le risorse destinate al Superkaraoke non siano in contrapposizione con quelle dedicate alla cura della città. "A chi sostiene che l'Amministrazione sia distratta e non destini risorse sufficienti alla priorità assoluta della città, cioè la pulizia di Ventimiglia, rispondiamo con i fatti", è la posizione espressa.

Infine, la maggioranza invita a guardare all'iniziativa soprattutto dal punto di vista delle ricadute per Ventimiglia. La produzione nazionale rappresenterebbe infatti un'occasione per mostrare la città a un pubblico molto ampio, valorizzandone non soltanto le strutture ricettive e i servizi, ma anche il patrimonio e le peculiarità. "Ciò che dovrebbe interessare a tutti, al di là delle appartenenze politiche, è che Ventimiglia ha avuto la capacità di cogliere un'occasione e di portare in città una produzione nazionale che permetterà a milioni di persone di conoscere il nostro territorio", conclude la maggioranza.

La linea dell'Amministrazione è quindi quella di difendere la scelta compiuta, rivendicando il rapporto tra investimento pubblico, promozione e ricadute economiche. "Ventimiglia si è presentata a questa opportunità e ha scelto di non lasciarsela scappare. Noi crediamo che sia questo il modo giusto di amministrare: cogliere le occasioni, creare ricadute economiche sul territorio, valorizzare la città e, allo stesso tempo, investire concretamente sulle sue priorità", conclude il comunicato della maggioranza del Comune di Ventimiglia.