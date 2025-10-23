Vento forte in tutta la provincia: a Ventimiglia i danni maggiori e raffiche a 110 km/h, piante divelte a Ospedaletti (Foto)

Il forte vento che sta spazzando l’intera costa del Ponente Ligure dopo il passaggio della perturbazione di questa mattina, sta creando non pochi problemi.

Quelli più grossi si registrano nelle città di Ventimiglia e Vallecrosia, dove i Vigili del Fuoco stanno operando per la caduta di alcuni rami ed alberi, oltre a danni a tettoie e cornicioni. Ad Ospedaletti è dovuta intervenire la protezione civile in via Dei Pepi e sul circuito vicino alle scuole. Nel primo caso è caduto un albero e, nel secondo, una bouganville si era piegata, rischiando di finire sulla strada.

Le raffiche di vento sono state particolarmente forti: a Ventimiglia hanno raggiungo i 111 km/h alle 15 mentre a Sanremo il picco massimo è stato di 74 km/h alla stessa ora. Meno forti ad Imperia dove si sono fermate a 71 km/h. Raffiche anche in montagna dove si sono registrate folate di vento tra i 115 e i 120 km/h sui capi più esposti.

Il mare risulta molto mosso anche se, almeno per il momento, le onde non sono particolarmente alte e non si registrano problemi sul litorale. Il vento rimarrà ancora molto forte nelle prossime ore mentre, almeno per i prossimi giorni, non sono previste precipitazioni.