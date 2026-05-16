ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Cronaca

Cronaca | 16 maggio 2026, 07:00

Taggia, incendio nella zona tra Prati e Pescine: in fiamme un canneto di circa 50 metri quadrati

Il rogo è divampato ieri sera intorno alle 21. Nessun danno a persone o abitazioni, situazione rapidamente riportata sotto controllo

Taggia, incendio nella zona tra Prati e Pescine: in fiamme un canneto di circa 50 metri quadrati

Momenti di apprensione ieri sera a Taggia per un incendio sviluppatosi nella zona tra Prati e Pescine. Il rogo è divampato intorno alle 21 e ha interessato un canneto di circa 50 metri quadrati.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le squadre antincendio, che hanno lavorato per circoscrivere rapidamente le fiamme ed evitare che il fuoco potesse estendersi alla vegetazione circostante.

Fortunatamente non si registrano danni a persone, abitazioni o strutture. L’incendio ha coinvolto esclusivamente l’area del canneto e la situazione è stata riportata sotto controllo in tempi relativamente brevi. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium